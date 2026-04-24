Atienden a menores por posible intoxicación en centro educativo de Sololá

Un grupo de menores de edad fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Sololá luego de presentar signos y síntomas de posible intoxicación en un centro educativo ubicado en el kilómetro 144 de la Ruta Interamericana, en el municipio de Santa Lucía Utatlán.
De acuerdo con información de cuerpos de socorro, 15 estudiantes fueron atendidos inicialmente en el lugar por elementos de Bomberos Municipales Departamentales, quienes procedieron a su traslado en distintas unidades de emergencia debido a la condición en la que se encontraban.
Cecilio Chacaj, portavoz de la institución de socorro, explicó que debido al reporte de más menores con síntomas similares dentro del establecimiento educativo, se movilizaron unidades adicionales para brindar atención prehospitalaria y apoyar en el traslado de posibles nuevos casos.
Hasta el momento no se ha informado la causa de la intoxicación, por lo que autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar el origen del incidente.