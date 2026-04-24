Detienen a mujer tras fallecimiento de su hija

Las autoridades confirmaron la captura de una mujer tras el fallecimiento de su hija, de tres años de edad, en un caso donde se investiga el posible descuido y agresiones que habría enfrentado la menor. El operativo fue coordinado por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, que trabajó con el apoyo de la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP) la sospechosa fue ubicada durante allanamientos realizados en zona 18 de la capital y en San Juan Sacatepéquez. En el marco de los mismos se dio cumplimiento a la orden de aprehensión que estaba vigente contra esta persona.
Según la investigación preliminar, la mujer es señalada de incumplir su deber de protección y cuidado hacia su hija de tres años. La menor falleció tras presentar signos de descuido y abandono, situación que motivó las diligencias del ente investigador.
El caso continúa en proceso, mientras las autoridades desarrollan las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.