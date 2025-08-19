 Resultado Real Madrid vs. Osasuna - Jornada 1 La Liga
Deportes

Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLiga

Con solitaria anotación de Kylian Mbappé, los merengues se impusieron 1-0 al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu.

Compartir:
Celebración de Kylian Mbappé ante el Osasuna - EFE
Celebración de Kylian Mbappé ante el Osasuna / FOTO: Agencia EFE

Hoy llegó el debut del Real Madrid en la temporada 2025/26 de La Liga española de futbol. Un debut que generaba mucha expectativa por las incorporaciones del club merengue en el mercado de fichajes: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, y claro, el nuevo técnico merengue, Xabi Alonso. El rival en turno fue el Osasuna, que no le puso la cosa nada fácil al club blanco.

Los 'rojillos' saltaron al verde del Estadio Santiago Bernabéu con un planteamiento sumamente defensivo, un 5-4-1 fue el cuadro que presentó Alescio Lisci, técnico del Osasuna, y que al menos durante los primeros 45 minutos le rindió frutos, ya que se fueron al descanso con un 0-0 que neutralizó a la delantera merengue, el Real Madrid tuvo algunas ocasiones bloqueadas por el meta Sergio Herrera.

Real Madrid gana con anotación de Mbappé

Ya en el segundo tiempo, finalmente el Real Madrid logró adelantarse en el marcador al minuto 51, por medio de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de la temporada pasada, provocó un penal donde Juan Cruz fue el infractor, una clara falta que 'Kiki' logro capitalizar desde los 11 pasos.

Un momento cargado de emociones se dio al minuto 68 del juego, ya que ingresaron Dani Carvajal y Franco Mastantuono, el primero, volvió a pisar el Santiago Bernabéu tras una rotura de ligamento cruzado en octubre del 2024, mientras que el segundo debutó oficialmente con el club merengue y desde que ingresó dio grandes destellos de su calidad.

Finalmente, el marcador no sufrió más modificaciones, y el Real Madrid se llevó sus primeros 3 puntos de la temporada, aunque con mucho margen de mejora aún. Su próximo encuentro será el domingo 24 de agosto, visitarán el estadio Carlos Tartiere, donde se verán las caras con el recién ascendido Real Oviedo, partido programado a las 13:30 horas.

Foto embed
Celebración de Kylian Mbappé ante el Osasuna - Agencia EFE

Posciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Hallan tres personas fallecidas en vivienda de Mixcot
Nacionales

Hallan tres personas fallecidas en vivienda de Mixco

01:49 PM, Ago 19
Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLigat
Deportes

Real Madrid se estrena con victoria en la nueva temporada de LaLiga

03:00 PM, Ago 19
Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiarest
Nacionales

Menor implicado en agresión contra su hermano es ubicado con familiares

10:46 AM, Ago 19
VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurantet
Farándula

VIDEO: Influencers fueron atropellados mientras comían en un restaurante

11:59 AM, Ago 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos