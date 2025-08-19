Resultado Real Madrid vs. Osasuna - Jornada 1 La Liga

Hoy llegó el debut del Real Madrid en la temporada 2025/26 de La Liga española de futbol. Un debut que generaba mucha expectativa por las incorporaciones del club merengue en el mercado de fichajes: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, y claro, el nuevo técnico merengue, Xabi Alonso. El rival en turno fue el Osasuna, que no le puso la cosa nada fácil al club blanco.
Los 'rojillos' saltaron al verde del Estadio Santiago Bernabéu con un planteamiento sumamente defensivo, un 5-4-1 fue el cuadro que presentó Alescio Lisci, técnico del Osasuna, y que al menos durante los primeros 45 minutos le rindió frutos, ya que se fueron al descanso con un 0-0 que neutralizó a la delantera merengue, el Real Madrid tuvo algunas ocasiones bloqueadas por el meta Sergio Herrera.
Real Madrid gana con anotación de Mbappé
Ya en el segundo tiempo, finalmente el Real Madrid logró adelantarse en el marcador al minuto 51, por medio de Kylian Mbappé. El delantero francés, máximo goleador de la temporada pasada, provocó un penal donde Juan Cruz fue el infractor, una clara falta que 'Kiki' logro capitalizar desde los 11 pasos.
Un momento cargado de emociones se dio al minuto 68 del juego, ya que ingresaron Dani Carvajal y Franco Mastantuono, el primero, volvió a pisar el Santiago Bernabéu tras una rotura de ligamento cruzado en octubre del 2024, mientras que el segundo debutó oficialmente con el club merengue y desde que ingresó dio grandes destellos de su calidad.
Finalmente, el marcador no sufrió más modificaciones, y el Real Madrid se llevó sus primeros 3 puntos de la temporada, aunque con mucho margen de mejora aún. Su próximo encuentro será el domingo 24 de agosto, visitarán el estadio Carlos Tartiere, donde se verán las caras con el recién ascendido Real Oviedo, partido programado a las 13:30 horas.