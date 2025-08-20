Al Ahli se enfrentará al Al Nassr de CR7 en la Supercopa

El Al Ahli se convirtió en el rival del Al Nassr en la gran final de la Supercopa de Arabia Saudí, tras firmar una goleada contundente frente al Al Qadisiya (1-5) en un duelo disputado en Hong Kong. El conjunto dirigido por el español Míchel arrancó con ímpetu y sorprendió con un gol tempranero del uruguayo Gastón Álvarez, pero la alegría duró muy poco, ya que el poder ofensivo del Al Ahli apareció de inmediato para cambiar el rumbo del partido.
El costamarfileño Franck Kessié igualó las acciones rápidamente, y la ofensiva se desató con los tantos del inglés Ivan Toney y del francés Enzo Millot, quienes en apenas tres minutos (del 28 al 31) dejaron el marcador en clara ventaja para los suyos. El panorama se complicó aún más para el Al Qadisiya cuando Christopher Bonsu Baah fue expulsado por una dura entrada sobre Roger Ibañez, lo que dejó a su equipo con diez hombres y con pocas opciones de reacción.
Cristiano Ronaldo va en busca de su primer título oficial con el Al Nassr
El golpe anímico resultó demoledor, y antes del descanso Kessié volvió a aparecer para firmar su doblete personal, poniendo a su equipo con una ventaja prácticamente definitiva. En el segundo tiempo, la mala fortuna también jugó su papel: Nacho Fernández, capitán del Al Qadisiya y exjugador del Real Madrid, anotó en propia portería al intentar cortar un centro, completando así la dolorosa derrota para el conjunto rojiblanco.
Con este resultado, el Al Ahli se ganó su boleto a la final, donde se enfrentará este sábado al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que en la otra semifinal superó al Al Ittihad de Karim Benzema (2-1). El choque promete ser vibrante, con dos de los clubes más potentes de Arabia Saudí luchando por levantar el título y con la presencia de varias estrellas internacionales que garantizan un espectáculo de primer nivel.