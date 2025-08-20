Declaraciones de Erick 'Kuki' Lemus de la Selección Nacional

La Selección de Guatemala continúa su preparación con un nuevo microciclo de trabajo de cara a los compromisos eliminatorios rumbo al Mundial de 2026. Los dirigidos por Luis Fernando Tena afrontarán dos duelos clave en septiembre ante El Salvador y Panamá, partidos que marcarán el inicio de la fase final en la que también compite Surinam. En medio de los entrenamientos, Erick "Kuki" Lemus, delantero de Comunicaciones, compartió sus sensaciones sobre lo que se avecina.
"Muy difíciles", fueron las palabras del atacante al referirse a los rivales directos en el grupo B. No obstante, Lemus destacó que el combinado guatemalteco ha mostrado un nivel competitivo importante, especialmente tras el buen desempeño en la Copa Oro, donde Guatemala finalizó en la tercera posición. "Estamos muy confiados que vamos a dar lo mejor de nosotros", expresó, reflejando el optimismo que reina dentro del plantel.
Lemus destaca la unidad del grupo
El calendario inmediato de la Azul y Blanco contempla un choque contra El Salvador el próximo 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas, seguido de una complicada visita a Panamá el día 8. Para Lemus, enfrentar selecciones de alto nivel ha fortalecido al grupo y lo mantiene enfocado en el gran objetivo. "Hemos venido jugando con selecciones difíciles, pero todo esto es gracias a Dios. Él nos tiene acá y vamos a seguir trabajando para alcanzar el objetivo, que es el Mundial", afirmó.
Finalmente, el delantero resaltó la importancia del trabajo colectivo impulsado por el técnico mexicano Luis "el Flaco" Tena, quien ya suma casi cuatro años al mando de la selección chapina. "Somos como una familia y creo que eso nos ha traído hasta aquí. La Selección puede jugar de una forma bastante agradable, efectiva y mostrando un fútbol interesante", concluyó Lemus, dejando en claro que el espíritu de unión es una de las mayores fortalezas del combinado nacional.