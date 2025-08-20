El Barcelona podría volver a jugar en Estadio de Montjuic

Desde que el Ayuntamiento de Barcelona denegó la Licencia de Primera Ocupación al Spotify Camp Nou a mediados de julio, el futuro inmediato del FC Barcelona respecto a su sede para los partidos oficiales ha quedado en suspenso. La decisión impidió que el Trofeu Joan Gamper se disputara en su casa y abrió nuevamente la puerta a Montjuïc como escenario alternativo. Joan Laporta, presidente de la entidad, reconoció públicamente que el club trabaja para regresar cuanto antes al Camp Nou, pero también confirmó que existe un plan B ya firmado con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), que permite el uso del Estadi Olímpic Lluís Companys hasta finales de febrero.
Este convenio garantiza que, en caso de no poder contar con el Camp Nou, el Barça tenga asegurado un estadio para disputar los cuatro partidos de la fase de liga de la Champions League, tal como exige la normativa de la UEFA. Además, se contempla la posibilidad de albergar un playoff si el equipo finalizara entre la novena y la vigésima cuarta posición. Para ello, el club ha mantenido activados a sus proveedores con el fin de disponer rápidamente de los recursos y la logística necesarios para habilitar Montjuïc en cualquier momento.
Monjtuic es el 'Plan B' del Barcelona
El primer partido que podría verse afectado es el duelo de Liga contra el Valencia, previsto para el 13 o 14 de septiembre. Aunque la intención es jugarlo en el Camp Nou, la situación se complica debido a que el día anterior se celebrará un concierto en Montjuïc, lo que dejaría el césped inutilizable. Entre las alternativas se maneja la opción de disputarlo a puerta cerrada en el Camp Nou o trasladarlo a otro estadio con las condiciones operativas que exige LaLiga, siendo Montilivi una posibilidad lejana. Sin embargo, desde el club no se han valorado oficialmente otras sedes.
En cuanto a la Champions League, el Barcelona ha solicitado iniciar la fase de grupos como visitante para ganar tiempo y regresar a casa en la segunda jornada. Aunque la UEFA rara vez concede este tipo de peticiones, existe optimismo dentro de la entidad azulgrana. La situación se resolverá cuando se emita el Certificado Final de Obra del Spotify Camp Nou y el Ayuntamiento decida si otorga la licencia correspondiente. Hasta entonces, Montjuïc sigue siendo la alternativa más segura para garantizar que el equipo no se quede sin estadio en el arranque de la temporada europea y liguera.