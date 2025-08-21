 Bayern Múnich abre la Bundesliga ante Leipzig este viernes
Deportes

Bayern abre la Bundesliga ante el Leipzig como claro favorito al título

El Leipzig, por su parte, viene de una temporada desastrosa y se quedó fuera de todas las competiciones europeas.

Compartir:
Bayern Múnich debuta este viernes en la Bundesliga 2025-2026
Bayern Múnich debuta este viernes en la Bundesliga 2025-2026 / FOTO: EFE

El Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, abre mañana la Bundesliga alemana con un partido en casa ante el RB Leipzig como claro favorito al título, aunque con algunas dudas debido a lo corto de la plantilla que ha llevado a que algunos jugadores, Harry Kane y los capitanes Manuel Neuer y Joscua Kimmich, hayan expresado cierta preocupación.

La frase clave la pronunció Kane, después del triunfo en la Supercopa ante el Stuttgart, cuando dijo que rara vez había jugado en un equipo con una plantilla tan pequeña. A él siguieron Neuer y Kimmich que afirmaron que esperaban que los responsables hicieran algún movimiento en el mercado de fichajes.

Con respecto a la temporada pasada se han marchado Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller y Joao Palihnha. A ello se agrega el hecho de que Jamal Musiala, tras una grave lesión, no volverá antes de finales de año. Contra el Leipzig, tampoco podrán estar Hiroki Hito ni Alphonso Davies, en rehabilitación tras sendas lesiones.

Frente a esa lista de salidas o ausencias están las llegadas de Luis Díaz, Tom Bischof y Jonathan Tah. Se podría agregar el nombre de Lennart Karl, un extremo de 17 años que viene de la cantera y es visto como promesa.

El primer equipo del Bayern tiene con qué enfrentar los desafíos, como mostró en los partidos de pretemporada y en la Supercopa, pero en algunas posiciones las posibilidades de rotación son escasas o nulas.

El Leipzig, por su parte, viene de una temporada desastrosa y se quedó fuera de todas las competiciones europeas por primera vez desde que ascendió a la primera categoría, en 2016.

Primera jornada de la Bundesliga 2025-2026

  • Viernes: Bayern-RB Leipzig (12:30 horas GT)
  • Sábado: Eintracht Fráncfort-Werder Bremen, Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Friburgo-Augsburgo, Union Berlín-Stuttgart, Heidenheim-Wolfsburgo (07:30 horas GT) y St.Pauli-Borussia Dortmund (10:30 horas GT).
  • Domingo: Maguncia-Colonia (07:30 horas GT) y Borussia Mönchengladbach-Hamburgo (09:30 horas GT).

*Información EFE.

En Portada

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizadost
Nacionales

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizados

08:20 AM, Ago 21
Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cupt
Deportes

Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cup

08:30 AM, Ago 21
Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericanat
Nacionales

Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericana

07:45 AM, Ago 21
Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2t
Nacionales

Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2

08:19 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos