 Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W
Deportes

Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026

Las chapinas buscarán uno de los seis boletos disponibles para el Campeonato Concacaf W 2026, que repartirá boletos mundialistas y olímpicos.

Selección Nacional de Guatemala
Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG

La Concacaf realizó en Miami, Floridas, Estados Unidos, el sorteo oficial de la Clasificatoria Concacaf W 2025-2026, la fase preliminar del Campeonato Concacaf W 2026, el cual contará con las mejores ocho selecciones del área, y que servirá como la clasificatoria de la Confederación tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028, y es el primero de los tres grandes torneos centralizados del renovado calendario de selecciones nacionales femeninas de la Confederación, presentado en septiembre.

La Clasificatoria Concacaf W contarán con la participación de 29 asociaciones miembro, excluyendo a las dos naciones mejor clasificadas de la región (Estados Unidos y Canadá), y se disputarán durante las ventanas internacionales femeninas de la FIFA en noviembre de 2025 y febrero y abril de 2026.

Las 29 asociaciones miembro participantes se han dividido en seis grupos, como se indica a continuación:

Grupo Selecciones 
A México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos
B Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda
C Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán
D Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguilla
E Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba
F Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados

Al término de la Clasificatoria Concacaf W, las ganadoras de cada grupo se unirán a Estados Unidos y Canadá (los dos equipos mejor clasificados) en el Campeonato Concacaf W, que contará con ocho equipos. El calendario de partidos de la Clasificatoria Concacaf W se anunciará más adelante.

Campeonato Concacaf W 2026

El Campeonato W se disputará en noviembre de 2026 y servirá como la clasificatoria de la Confederación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028. 

Los ocho equipos que participarán en la competencia de eliminación directa a cinco rondas incluirán a Estados Unidos y Canadá, y a las seis ganadoras de grupo de la Clasificatoria W.  

La competencia comenzará con los cuartos de final, seguidos de un play-in, semifinales, partido por el tercer puesto y final. Para determinar los emparejamientos de cuartos de final y el camino de cada equipo hacia la final, Concacaf clasificará a los equipos del 1 al 8 según la clasificación femenina de la FIFA, de modo que el equipo mejor clasificado se enfrentará al peor clasificado.  

Al término de los cuartos de final, las cuatro ganadoras se clasificarán para las semifinales y se asegurarán su plaza en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, mientras que las cuatro perdedoras pasarán a un Play-In, de la que saldrán los dos equipos ganadores que lucharán por una plaza en un play off intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. 

Las finalistas del Campeonato Concacaf W también se asegurarán una plaza en el Torneo de Futbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos termina como una de las dos finalistas, la segunda plaza de Concacaf se otorgará al tercer clasificado de la competencia (basándose en el precedente de la clasificación automática de los países anfitriones en ediciones anteriores del Torneo Olímpico de Fútbol de los Juegos Olímpicos de Verano).

*Información Concacaf. 

