 Leagues Cup: MLS se impone a Liga MX en cuartos de final
Deportes

Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cup

El Inter Miami avanzó a semifinales gracias a un doblete del uruguayo Luis Suárez en un partido con arbitraje del guatemalteco Mario Escobar.

Compartir:
Luis Suárez hizo la diferencia en el Inter Miami-Tigres de la Leagues Cup
Luis Suárez hizo la diferencia en el Inter Miami-Tigres de la Leagues Cup / FOTO: EFE

Los cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS) se impusieron en sus partidos de cuartos de final a los de la Liga del futbol mexicano para firmar su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025.

El Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-1 a los Tigres UANL, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez.

Suárez fue la figura de un Miami que no tuvo a Messi en la convocatoria y que, aun así, les ganó a los felinos, con una de las mejores plantillas de México.

Por los de la UANL marcó el campeón del mundo argentino Ángel Correa, el máximo anotador de la Leagues Cup 2025.

El encuentro tuvo un final de infarto. El primer tiempo acabó 1-0 en favor de los estadounidenses, que se adelantaron al minuto 23 con la primera diana de Luis Suárez.

En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa descontar y cuando todo apuntaba a que los felinos marcarían una vez más, una mano en el área de un defensor le permitió al artillero uruguayo sentenciar la victoria de 2-1.

Clasificación del Orlando City

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guio la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra del Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.

Gallese, portero titular de la selección Blanquirroja, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.

En la serie de penaltis, ninguno de los dos equipos falló sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo, en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

Seattle Sounders y LA Galaxy completan el cuadro

También, el Seattle Sounders y el Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.

El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los "Tuzos" del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.

Es la segunda edición consecutiva que las semifinales son integrada solo por clubes de la MLS en el torneo que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Semifinales

No. Partido  Fecha Horario
1 Inter Miami-Orlando City  Miércoles, 27 de agosto  18:30 horas GT
2 LA Galaxy-Seattle Sounders Miércoles, 27 de agosto  20:45 horas GT

*Información EFE

En Portada

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizadost
Nacionales

Hospital Roosevelt habría pagado más de Q16 millones en remozamientos no realizados

08:20 AM, Ago 21
Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cupt
Deportes

Equipos de la MLS vencen a los de la Liga MX en cuartos de League Cup

08:30 AM, Ago 21
Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericanat
Nacionales

Múltiple colisión genera complicaciones para circular en ruta Interamericana

07:45 AM, Ago 21
Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2t
Nacionales

Video capta brutal asalto a joven en la puerta de su casa en Barrio Moderno, zona 2

08:19 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos