Presidente de Chile reacciona a violencia en Sudamericana

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido de este miércoles en Avellaneda entre el Independiente argentino y la Universidad de Chile, y tildó de "irresponsable" a la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).
En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernante reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el futbol.
"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", señaló Boric.
Se pronuncia CBF
La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) repudió este jueves "la barbarie" acontecida durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, y pidió a la Conmebol que lleve a cabo las investigaciones con "absoluto rigor" para identificar y castigar a los responsables.
Así se refirió en un comunicado la CBF al episodio de violencia que ocurrió durante la noche de este miércoles, que resultó en al menos 22 heridos graves, más de 100 detenidos y la suspensión del partido de vuelta de la Copa Sudamericana por octavos de final.
La CBF pidió "una investigación rápida y transparente" y que "los responsables sean identificados y castigados con severidad", ya que "solo con castigos ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia de los estadios" y "preservar la dignidad" del fútbol en la región.
"Es inadmisible que episodios como este se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y el espíritu deportivo", escribió la principal entidad del futbol brasileño.
Disturbios
Los violentos disturbios ocurridos este miércoles en el estadio de Independiente de Avellaneda, en Argentina, son los segundos que protagonizan este año hinchas chilenos después de que en abril hubiera de suspenderse igualmente el choque entre Colo Colo (Chile) y Fortaleza (Brasil) por la invasión del césped.
Se da la coincidencia de que en ambos encuentros el árbitro era el uruguayo Gustavo Tejera, protagonista accidental de los dos duelos más trágicos de los últimos tiempos en copa Sudamericana, la segunda competición de clubes más importante de la región tras la Copa Libertadores.
Y en ninguno de los dos partidos tuvo culpa el juez, ya que el juego se desarrollaba sin incidencia en el terreno, pero con el ánimo muy caldeado en las gradas.
Si no murió nadie hoy es un milagro.— Alerta ? (@DeadAlerta) August 21, 2025
MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3
Más de 100 detenidos
Más de un centenar de aficionados chilenos fueron detenidos en la madrugada de este jueves por los graves incidentes en las gradas durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que dejaron más de una decena de heridos y desencadenaron la cancelación del partido.
Según un parte policial difundido este jueves, un total de 111 personas fueron aprehendidas por "atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños" por los incidentes en el estadio Libertadores de América ubicado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Los detenidos son todos de nacionalidad chilena con excepción de uno de nacionalidad argentina y otro cuya identidad y nacionalidad no han sido reveladas.
La última cifra de heridos difundida por las autoridades se elevó a 22, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados.
Si no murió nadie hoy es un milagro.— Alerta ? (@DeadAlerta) August 21, 2025
MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3
*Información EFE