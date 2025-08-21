 Sergio Chumil en presentación de equipos de Vuelta a España
Sergio Chumil vive su primera presentación de equipos en Vuelta a España 2025

Con gran emoción, el nacional experimentó una presentación de primer nivel en Turín, Italia.

Presentación de equipos en Turín, Italia
Presentación de equipos en Turín, Italia / FOTO: @SprintCycling

Este día en Turín, Italia, se hizo la presentación oficial de los 23 equipos que tendrán participación de la Vuelta a España 2025, la cual arrancará este sábado 23 de agosto y culminará hasta el domingo 14 de septiembre. Serán 21 etapas para un total de 3,151 kilómetros. Uno de los momentos más especiales para los guatemaltecos fue la presentación del Burgos Burpellet BH, donde está el connacional Sergio Chumil.

El numeroso público presente en el acto, celebrado este jueves en la Piazzetta Reale de la capital del Piamonte, ha tenido que soportar los chubascos que han caído y que amenazan también las cuatro primeras jornadas de la prueba que se van a disputar por el norte de Italia.

Burgos Burpellet BH, quien tiene en su equipo a Mario Aparicio, Daniel Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna y el guatemalteco Sergio Chumil fueron los primeros en hacerse presente en el escenario ante el aplauso de la concurrencia.

"Primer equipo español en subir al escenario. Su objetivo, conseguir un triunfo de etapa con corredores que ya saben lo que es ganar este año, como Sergio Chumil", refiere el diarios as.

Directores deportivos del Burgos Burpellet BH: Damien Garcia, Jesús Ezquerra y Jetse Bol.

Otros protagonistas

El danés Jonas Vingeegard (Visma), máximo favorito para el triunfo final, ha sido también otro de los protagonistas de esta ceremonia, en la que también han sido muy aplaudidos otros ciclistas queridos en Italia como el colombiano Egan Bernal (Ineos) o el alavés Mikel Landa (Soudal).  

Por parecidos motivos también ha sido vitoreado por la afición Filippo Ganna (Ineos), que tuvo que abandonar por una caída el último Tour de Francia en la primera etapa.

Silbidos para Israel: La otra nota reseñable del acto de presentación de los 184 corredores de los 23 equipos participantes ha sido el recibimiento con división de opiniones para el primero de todos ellos en salir al escenario, el Israel. Otros ondearon banderas palestinas en solidaridad con el pueblo masacrado en los territorios ocupados por Israel, especialmente desde hace casi dos años en Gaza.

Etapas de la Vuelta a España 

ETAPA TIPO FECHA SALIDA Y META DISTANCIA DETALLES
1  LLANA SÁB. 23/08/2025 TORINO - REGGIA DI VENARIA > NOVARA 186.1 KM ETAPA 1
2  LLANA. FINAL EN ALTO DOM. 24/08/2025 ALBA > LIMONE PIEMONTE 159.6 KM ETAPA 2
3  MEDIA MONTAÑA LUN. 25/08/2025 SAN MAURIZIO CANAVESE > CERES 134.6 KM ETAPA 3
4  MEDIA MONTAÑA MAR. 26/08/2025 SUSA > VOIRON 206.7 KM ETAPA 4
5  CONTRARRELOJ POR EQUIPOS MIÉ. 27/08/2025 FIGUERES > FIGUERES 24.1 KM ETAPA 5
6  MONTAÑA JUE. 28/08/2025 OLOT > PAL. ANDORRA 170.3 KM ETAPA 6
7  MONTAÑA VIE. 29/08/2025 ANDORRA LA VELLA.ANDORRA > CERLER.HUESCA LA MAGIA 188 KM ETAPA 7
8  LLANA SÁB. 30/08/2025 MONZÓN TEMPLARIO > ZARAGOZA 163.5 KM ETAPA 8
9  ONDULADA CON FINAL EN ALTO DOM. 31/08/2025 ALFARO > ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY 195.5 KM ETAPA 9
-  DÍA DE DESCANSO LUN. 01/09/2025 PAMPLONA DESCANSO 1
10  LLANA. FINAL EN ALTO MAR. 02/09/2025 PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA > EL FERIAL LARRA BELAGUA 175.3 KM ETAPA 10
11  MEDIA MONTAÑA MIÉ. 03/09/2025 BILBAO > BILBAO 157.4 KM ETAPA 11
12  MEDIA MONTAÑA JUE. 04/09/2025 LAREDO > LOS CORRALES DE BUELNA 144.9 KM ETAPA 12
13  MONTAÑA VIE. 05/09/2025 CABEZÓN DE LA SAL > L'ANGLIRU 202.7 KM ETAPA 13
14  MONTAÑA SÁB. 06/09/2025 AVILÉS > LA FARRAPONA. LAGOS DE SOMIEDO 135.9 KM ETAPA 14
15  MEDIA MONTAÑA DOM. 07/09/2025 A VEIGA/VEGADEO > MONFORTE DE LEMOS 167.8 KM ETAPA 15
-  DÍA DE DESCANSO LUN. 08/09/2025 PONTEVEDRA DESCANSO 2
16  MEDIA MONTAÑA MAR. 09/09/2025 POIO > MOS.CASTRO DE HERVILLE 167.9 KM ETAPA 16
17  MEDIA MONTAÑA MIÉ. 10/09/2025 O BARCO DE VALDEORRAS > ALTO DE EL MORREDERO 143.2 KM ETAPA 17
18  CONTRARRELOJ INDIVIDUAL JUE. 11/09/2025 VALLADOLID > VALLADOLID 27.2 KM ETAPA 18
19  LLANA VIE. 12/09/2025 RUEDA > GUIJUELO 161.9 KM ETAPA 19
20  MONTAÑA SÁB. 13/09/2025 ROBLEDO DE CHAVELA > BOLA DEL MUNDO. PUERTO DE NAVACERRADA 165.6 KM ETAPA 20
21  LLANA DOM. 14/09/2025 ALALPARDO > MADRID 111.6 KM ETAPA 21

*Con información de rtve. 

