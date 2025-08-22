Alajuelense le gana al Alianza por Copa Centroamericana 2025

La Copa Centroamericana 2025 continuó ayer con la Liga Deportiva Alajuelense logrando una victoria 0-1 sobre Alianza F. C. en el estadio Nacional Jorge "El Mágico" González en San Salvador, El Salvador, en un duelo correspondiente al grupo A, donde están incluidos los intereses del Antigua G. F. C. de Guatemala.
Fernando Piñar rompió el empate en el 45’+1’ con un remate de derecha tras un rebote luego de un disparo que había sido bloqueado inicialmente por el guardameta de Alianza, Mario González.
Emerson Mauricio estuvo cerca de completar una jugada individual espectacular, pero su intento de empatar fue evitado por Isaac Badilla, quien ingresó como sustituto de Piñar.
Washington Ortega cerró el partido con cinco atajadas y su primera portería en cero del torneo para Alajuelense.
Alianza ? Alajuelense— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 22, 2025
Revive los mejores momentos del partido ? pic.twitter.com/hZHOxsaFp9
Antigua cae al tercer lugar
La victoria llevó a LD Alajuelense a seis puntos y al segundo lugar del grupo de cara a la última semana de la fase de grupos. Los actuales bicampeones buscarán mantener viva su defensa del título cuando reciban a Antigua el próximo miércoles.
Alianza FC visitará al líder del grupo, Plaza Amador, para cerrar su participación en la fase de grupos el próximo miércoles, necesitando una victoria y otros resultados para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a cuartos de final.
Ambos partidos serán a las 18:00 horas de Guatemala.
Antigua debe vencer por cualquier marcador a la Liga Deportiva Alajuelense para sumar 7 puntos y dejarlos eliminados. Además, debería esperar que Alianza no le gano al Plaza Amador en Panamá y de esa forma sellar su boleto a la instancia en la cual ya está el Xelajú M. C. y a la cual también aspira llegar Municipal.
En la próxima semana, los tres representantes guatemaltecos jugarán la quinta semana en Copa Centroamericana, con el objetivo de buscar otros dos boletos a cuartos de final, ya que Xelajú aseguró una plaza de forma anticipada.
- Miércoles, 27 de agosto, Liga Deportiva Alajuelense-Antigua en Costa Rica (18:00 horas)
- Miércoles, 27 de agosto, Olimpia-Xelajú en Honduras (20:00 horas)
- Jueves, 28 de agosto, Herediano-Municipal en Costa Rica (20:00 horas).
*Información de Concacaf.