 San Miguelito derrota a Herediano y es líder de grupo
Deportes

San Miguelito derrota a Herediano y le quita liderato a Municipal

Conoce qué necesita el "Mimado de la Afición" para avanzar a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

Compartir:
Joseph Cox de San Miguelito anota un gol de penalti
Joseph Cox de San Miguelito anota un gol de penalti / FOTO: EFE

El Club Sport Herediano de Costa Rica, que dirige Hernán Medford, perdió ante el Sporting San Miguelito de Panamá, durante la cuarta semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. Y los dos boletos a dicha instancia se conocerán la próxima semana, con la ventaja de que Municipal ya no está obligado a ganar en Costa Rica, ya que un empate y una combinación de resultado le serviría también para quedarse con la clasificación.

En un partido marcado por un polémico penalti a favor de San Miguelito cuando el partido estaba apretado 1-0, el cuadro panameño que dirige el técnico César Aguilar terminó ganando el duelo 2-0 gracias a los tantos de Yair Jaén (44) y Josep Cox (64).

Con este triunfo, el Sporting San Miguelito, que igualó 1-1 con Municipal en Guatemala, llegó a 7 puntos y desplazó del liderato a Municipal, que con 5 unidades pasa a la segunda casilla, y se mantiene en zona de clasificación.

Por su parte, el Herediano se queda solo con 3 unidades, pero depende de sí mismo para buscar el boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, pero para ello, debe vencer de local al "Mimado de la Afición".

¿Qué necesita Municipal?

San Miguelito (líder con 7 puntos), Municipal (sublíder con 5 puntos), Herediano (cuarto con 3 puntos) y Real España (quinto con 3 puntos) son los cuatro clubes que aún tienen posibilidades de buscar dos boletos a cuartos de final.

La ventaja podría ser para los locales: Herediano recibe a Municipal y Real España a San Miguelito. Si ganan los de casa, uno de ellos acompañará a San Miguelito a cuartos de final, y dejarán eliminado a Municipal.

Por lo que el "Rojo" asegura boleto a cuartos de final con un triunfo por cualquier marcador ante Herediano en Costa Rica. Ya que los 8 puntos le darían ese boleto, con la posibilidad de ser líder.

Pero Municipal también puede avanzar con un empate, eso sí, necesita que Real España no gane su partido ante San Miguelito.

Entonces, para los "Escarlatas", el triunfo ante Herediano le dará la clasificación, la derrota lo elimina, y el empate le da vida, siempre y cuando no gane Real España. 

La última jornada del grupo B de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf se jugará el jueves 28 de agosto a las 20:00 horas con estos dos partidos: Herediano-Municipal y Real España-Sporting San Miguelito. 

Municipal remonta ante Real España y se mantiene con vida en la Copa Centroamericana

Municipal remontó y ganó 2-1 a Real España, lideran el Grupo B con 5 puntos. Su descanso en la siguiente jornada y el duelo final ante Herediano marcarán su camino en la Copa Centroamericana.

En Portada

Porras: El Ministerio Público no tolerará que nuestro territorio sea utilizado para actividades ilícitast
Nacionales

Porras: "El Ministerio Público no tolerará que nuestro territorio sea utilizado para actividades ilícitas"

06:11 PM, Ago 21
Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratost
Nacionales

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratos

03:48 PM, Ago 21
Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletost
Deportes

Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletos

02:51 PM, Ago 21
María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemaltecat
Farándula

María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemalteca

01:36 PM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos