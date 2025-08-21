San Miguelito derrota a Herediano y es líder de grupo

El Club Sport Herediano de Costa Rica, que dirige Hernán Medford, perdió ante el Sporting San Miguelito de Panamá, durante la cuarta semana de actividades de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. Y los dos boletos a dicha instancia se conocerán la próxima semana, con la ventaja de que Municipal ya no está obligado a ganar en Costa Rica, ya que un empate y una combinación de resultado le serviría también para quedarse con la clasificación.
En un partido marcado por un polémico penalti a favor de San Miguelito cuando el partido estaba apretado 1-0, el cuadro panameño que dirige el técnico César Aguilar terminó ganando el duelo 2-0 gracias a los tantos de Yair Jaén (44) y Josep Cox (64).
Con este triunfo, el Sporting San Miguelito, que igualó 1-1 con Municipal en Guatemala, llegó a 7 puntos y desplazó del liderato a Municipal, que con 5 unidades pasa a la segunda casilla, y se mantiene en zona de clasificación.
Por su parte, el Herediano se queda solo con 3 unidades, pero depende de sí mismo para buscar el boleto a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, pero para ello, debe vencer de local al "Mimado de la Afición".
¡GOOOOL DE SAN MIGUELITO! COX DESDE EL PUNTO PENAL PONE EL 2-0 DE LOS PANAMEÑOS ANTE HEREDIANO— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 22, 2025
¿Qué necesita Municipal?
San Miguelito (líder con 7 puntos), Municipal (sublíder con 5 puntos), Herediano (cuarto con 3 puntos) y Real España (quinto con 3 puntos) son los cuatro clubes que aún tienen posibilidades de buscar dos boletos a cuartos de final.
La ventaja podría ser para los locales: Herediano recibe a Municipal y Real España a San Miguelito. Si ganan los de casa, uno de ellos acompañará a San Miguelito a cuartos de final, y dejarán eliminado a Municipal.
Por lo que el "Rojo" asegura boleto a cuartos de final con un triunfo por cualquier marcador ante Herediano en Costa Rica. Ya que los 8 puntos le darían ese boleto, con la posibilidad de ser líder.
Pero Municipal también puede avanzar con un empate, eso sí, necesita que Real España no gane su partido ante San Miguelito.
Entonces, para los "Escarlatas", el triunfo ante Herediano le dará la clasificación, la derrota lo elimina, y el empate le da vida, siempre y cuando no gane Real España.
La última jornada del grupo B de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf se jugará el jueves 28 de agosto a las 20:00 horas con estos dos partidos: Herediano-Municipal y Real España-Sporting San Miguelito.