Antigua vs. Mixco por la fecha 6 del Apertura 2025

En el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala (Sacatepéquez), este viernes comenzó la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y arrancó con todo con el duelo entre el campeón nacional, Antigua G. F. C., y el líder actual de la competencia, Deportivo Mixco.
Lo que sería una fiesta a las 19:00 horas, tuvo unos minutos de retraso ya que el experimentado portero Kevin Moscoso tenían medias blancas, similares a la de los jugadores antigüeños, y el árbitro Bryan López lo envió a cambiárselas y terminó jugando con medias de color negro, pero atrasó el partido ocho minutos.
Ya dentro de los 90 minutos, Antigua a pesar de que era local no tenía claro el panorama, y jugaba mejor Mixco, que dirige el técnico nacional Fabricio Benítez. Hubo acercamientos a los arcos de Kevin Moscoso y Luis Morán, pero la mayoría eran centro y con poco peligro de gol.
Se tuvo que llegar hasta el minuto 30, cuando en una genialidad, el futbolista argentino Juan Francisco Apaolaza hizo el 1-0 a favor del equipo que no era tan contundente. El sudamericano encaró al meta Moscoso, quien salió desesperado a evitar el remate, pero el balón le sobrepasó su cuerpo para un hermoso gol de globito. En dicha jugada, Manuel Moreno terminó barriéndose al pensar que el remate de Apaolaza sería por abajo.
En la recta final del primer tiempo, Robinson Flores falló una clara oportunidad de gol al ir dos contra uno, pero el sudamericano no quiso soltar el esférico a su compañero, y decidió él resolver la jugada con un remate, que se fue desviado de la portería de Mosco.
Al cierre del primer tiempo, se amonestó a Alexander Robinson y a José Espinoza por Antigua, y a Kener Lemus por Mixco.
Segundo tiempo
Iniciando el segundo tiempo, al 47, Luis Morán fue protagonista de una mala salida, dejando a los asistentes con el "Jesús" en la boca. Centro de Fernando Arce, salió Morán y pasó de largo; el balón se fue a un costado de la portería verde y blanca.
Mixco nunca bajó la guardia y siempre tenía presencia en el arco rival, y al 59 encontró su premio con el gol de Nicolás Martínez. El argentino llegó a tres tantos en el Apertura 2025 e igualó a los goleadores Jhon Kleber Oliveira que abandonó a Achuapa para jugar en el Motagua de Honduras, y a Darwin Lom y Erick Lemus, ambos con Selección de Guatemala y que no jugarán esta fecha.
Cuando se jugaba el 66, milagrosamente Mixco se salvó, luego de una asociación entre Flores y Apaolaza, que terminó con un tibio remate del Juan Francisco directo a las manos de Kevin Moscoso.
El mundo se le caía al líder, ya que al 66, Kener Lemus recibió una segunda amonestación y fue expulsado por el árbitro Bryan López, dejando a su equipo en inferioridad numérica.
Luego, les cayó el 2-1 en la siguiente jugada. Era el minuto 69, cuando Antigua tuvo un tiro libre por la banda derecha de su ataque. Centro de Marvin Ávila Jr. y dentro del área grande en un mar de camisolas rosadas se elevó Kevin Macareño y con un hermoso cabezazo suspendido en el aire decretó lo que en ese momento era la victoria parcial de los locales.
En la recta final, al minuto 86, Eliser Quiñones tuvo el empate en su cabeza, pero una atajada oportuna de Luis Morán lo evitó, y posteriormente cuando el balón iba al arco, sobre la línea de gol atajó por segunda vez.
El partido terminó con una imagen graciosa y tierna, cuando un perro ingresó al terreno de juego, inquietando a los protagonistas.
Mixco podría perder el liderato
Con esta derrota de Mixco, el cuadro "Chicharronero" se queda con 13 puntos y expone su liderato. Por su parte, Antigua llegó a 12 unidades y salta momentáneamente al subliderato.
Ahora, Mixco deberá seguir muy de cerca el duelo entre Municipal y Xelajú de este sábado a las 18:00 horas, ya que un triunfo "Rojo" le quitaría el liderato. Pero si no pierde la primera posición mañana, la podría perder el domingo, siempre y cuando se de un triunfo del Aurora sobre Cobán Imperial, porque empatarían en puntos, pero la diferencia de gol hacía al cuadro aurinegro el nuevo líder de la competencia.