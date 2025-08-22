Bayern Múnich vence a Leipzig en el debut en la Bundesliga

El Bayern Múnich goleó este viernes por 6-0 al RB Leipzig con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto.
El Bayern salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.
El primer gol llegó en el minuto 27, con un remate de pierna derecha de Olise que marcó a pase corto de Josip Stasinic que había iniciado la jugada cerca del círculo central formando una sociedad con Serge Gnabry y Leon Goretzka para acercarse al área.
El Bayern siguió mandando y en el 32 Luis Díaz marcó el segundo, con un remate de pierna derecha dentro del área a pase de tacón de Gnabry.
Al 42, Olise volvió a marcar, a pase de Gnabry que se coló por el centro aprovechando el desorden del Leipzig tras un rebote en un saque de esquina.
Triplete de Hary Kane
El partido, salvó milagro o catástrofe, ya estaba liquidado, pero faltaba el gol de Kane. En la segunda parte el inglés marcaría sus tres goles. El primero en el 64 en un contragolpe iniciado por Laimer, el segundo en el 74 con un remate desde el borde del área a pase corto de Luis Díaz y el tercero en su cuenta personal y el sexto de Bayern en el 78 tras una arrancada de Minjae Kim desde la propia mitad.
Los tres goles de Kane cambiaron una segunda parte en la que el principio pareció que iba a haber un partido distinto al del primer tiempo con un Leipzig más ofensivo que había recibido un impulso por la entrada de Antonio Nusa, que marcó un gol anulado en l 66 cuando el partido estaba ya 4-0, y de Romulo.
*Información EFE.