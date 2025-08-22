 Bayern Múnich vence a Leipzig en el debut en la Bundesliga
Deportes

Bundesliga: Harry Kane brilla en el primer triunfo del Bayern Múnich

Con un triplete de goles, el delantero inglés ayudó al Bayer Múnich a lograr una goleada de 6-0 sobre el Leipzig.

Compartir:
Harry Kane marca triplete con el Bayern Múnich
Harry Kane marca triplete con el Bayern Múnich / FOTO: EFE

El Bayern Múnich goleó este viernes por 6-0 al RB Leipzig con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto.

El Bayern salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.

El primer gol llegó en el minuto 27, con un remate de pierna derecha de Olise que marcó a pase corto de Josip Stasinic que había iniciado la jugada cerca del círculo central formando una sociedad con Serge Gnabry y Leon Goretzka para acercarse al área.

El Bayern siguió mandando y en el 32 Luis Díaz marcó el segundo, con un remate de pierna derecha dentro del área a pase de tacón de Gnabry.

Al 42, Olise volvió a marcar, a pase de Gnabry que se coló por el centro aprovechando el desorden del Leipzig tras un rebote en un saque de esquina.

Triplete de Hary Kane

El partido, salvó milagro o catástrofe, ya estaba liquidado, pero faltaba el gol de Kane. En la segunda parte el inglés marcaría sus tres goles. El primero en el 64 en un contragolpe iniciado por Laimer, el segundo en el 74 con un remate desde el borde del área a pase corto de Luis Díaz y el tercero en su cuenta personal y el sexto de Bayern en el 78 tras una arrancada de Minjae Kim desde la propia mitad.

Los tres goles de Kane cambiaron una segunda parte en la que el principio pareció que iba a haber un partido distinto al del primer tiempo con un Leipzig más ofensivo que había recibido un impulso por la entrada de Antonio Nusa, que marcó un gol anulado en l 66 cuando el partido estaba ya 4-0, y de Romulo.

*Información EFE.

En Portada

El narcomenudeo ha provocado un aumento de la violencia en Guatemala, según jefe policialt
Nacionales

El narcomenudeo ha provocado un aumento de la violencia en Guatemala, según jefe policial

11:57 AM, Ago 22
Presidente Donald Trump revela detalles del sorteo del Mundial 2026t
Deportes

Presidente Donald Trump revela detalles del sorteo del Mundial 2026

12:51 PM, Ago 22
MP investiga posibles anomalías en compra de uniformes para Gobernaciónt
Nacionales

MP investiga posibles anomalías en compra de uniformes para Gobernación

12:14 PM, Ago 22
Gabriel Almazán se viste de bronce en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025t
Deportes

Gabriel Almazán se viste de bronce en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

02:47 PM, Ago 22

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos