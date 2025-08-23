 Méndez-Laing anota su primer gol con el MK Dons
Méndez-Laing anota su primer gol con el MK Dons

Nathaniel Méndez-Laing marcó su primer gol con MK Dons en la victoria 1-2 ante Newport, jugó 79 minutos y fue clave para que su equipo se mantenga en la parte alta de la League Two.

Méndez-Laing anota su primer gol con el MK Dons - MK Dons
Méndez-Laing anota su primer gol con el MK Dons / FOTO: MK Dons

Después de cinco jornadas en la League Two, finalmente llegó el primer gol de Nathaniel Méndez-Laing con la camiseta del MK Dons. El seleccionado guatemalteco se hizo presente en el marcador durante la sufrida victoria 1-2 como visitante frente al Newport County, un resultado que permite al equipo mantenerse en los puestos altos de la clasificación.

La anotación de Méndez-Laing llegó en un momento crucial, justo antes del descanso. El árbitro señaló una falta dentro del área a favor del MK Dons, y el inglés-guatemalteco asumió la responsabilidad desde el punto penal. Con gran seguridad, ejecutó el disparo que significó el empate transitorio, ya que su equipo se encontraba 1-0 abajo. En la segunda parte, Callum Paterson firmó el 1-2 definitivo, sellando tres puntos valiosos en condición de visita.

Los números de Méndez-Laing

Méndez-Laing fue titular y disputó 79 minutos antes de ser sustituido, dejando números destacados en su actuación. Además del gol, registró un remate a portería, una asistencia clave, 39 toques de balón y una precisión de pases del 58 %. Aunque perdió 16 posesiones y no logró imponerse en los duelos individuales, tuvo una valoración de 7.4 en Sofascore, siendo uno de los mejores del encuentro junto a la zaga central de su equipo.

Con esta victoria, el MK Dons alcanzó los 11 puntos en cinco jornadas, producto de tres triunfos y dos empates, lo que lo colocó momentáneamente en la segunda posición de la League Two. A falta de que se complete el resto de la fecha, el club asegura al menos mantenerse en zona de playoffs por el ascenso, mientras Méndez-Laing comienza a consolidarse como una pieza importante en el esquema ofensivo.

Emisoras  Escúchanos