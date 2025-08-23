 Se le escapa otro título al Al Nassr de Cristiano Ronaldo
Se le escapa la Supercopa de Arabia al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

A pesar del gol de Cristiano Ronaldo en el partido y su acierto en penales, no alcanzó para darle al Al Nassr su primer título, tras caer en la tanda de penales ante el Al Ahli.

Cristiano Ronaldo pierde otra final con el Al Nassr - Al Nassr
Cristiano Ronaldo pierde otra final con el Al Nassr / FOTO: Al Nassr FC

Cristiano Ronaldo continúa sin poder conquistar su primer título oficial con el Al Nassr, luego de que su equipo cayera en una emocionante final de la Supercopa de Arabia frente al Al Ahli. El conjunto dirigido por Jorge Jesús estuvo muy cerca de la gloria, pero terminó resignándose en la tanda de penales, donde la precisión de los rivales y un error clave marcaron la diferencia. El encuentro, cargado de intensidad y emociones, dejó al portugués con un sabor amargo pese a su aporte goleador.

El Al Nassr se adelantó en el marcador gracias al propio Cristiano Ronaldo, quien al minuto 41 definió con su habitual categoría para abrir la cuenta. Sin embargo, antes de que concluyera la primera mitad, Franck Kessié apareció para empatar el partido y devolverle la esperanza al Al Ahli. Este gol cambió la dinámica del encuentro, que se volvió aún más disputado en el complemento, con ambas escuadras luchando por imponer su estilo.

Al Nassr estuvo a minutos de ser campeón

Cuando restaban apenas 13 minutos para el final, Marcelo Brozovic marcó el 2-1 para el Al Nassr, lo que parecía encaminar la victoria y el ansiado título. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en los últimos instantes: Roger Ibáñez se elevó en el área y con un cabezazo al minuto 89 igualó las acciones, llevando el partido a la definición desde los once pasos. Ese gol fue un golpe anímico del que Al Nassr ya no logró reponerse.

En la tanda de penales, Cristiano Ronaldo cumplió al anotar el suyo, pero la responsabilidad recayó en Abdullah Al-Khaibari, quien falló con un disparo débil que Edouard Mendy atajó sin complicaciones. Minutos después, Galeno convirtió el penal decisivo para el Al Ahli, decretando el 5-3 definitivo. De esta forma, Ronaldo sigue esperando levantar su primer trofeo con el Al Nassr, un objetivo que se le ha escapado en varias oportunidades desde su llegada a Arabia Saudita.

