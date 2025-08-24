Futbolista ecuatoriano fallece en un accidente de tránsito

El fútbol ecuatoriano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven futbolista Marcos Olmedo en un trágico accidente de tránsito. La noticia ha conmocionado al país, pues apenas unas horas antes el jugador había estado presente en el banquillo de Mushuc Runa durante el encuentro frente a Macará, por la LigaPro. Su repentina partida ha dejado un profundo dolor entre familiares, compañeros de equipo y la afición que seguía de cerca su carrera.
De acuerdo con los primeros reportes, el guayaquileño se desplazaba en un vehículo rumbo a Quinindé cuando colisionó con otro automóvil, provocando el lamentable desenlace. El siniestro ocurrió aproximadamente 24 horas después de su última aparición con el club, lo que ha hecho que la noticia sea aún más impactante para el entorno futbolístico. Su pérdida representa no solo un golpe para Mushuc Runa, sino también para el fútbol nacional que lo vio crecer en distintas instituciones.
Luto en el futbol ecuatoriano
Olmedo había llegado a Mushuc Runa en junio de este año y, aunque apenas disputó cuatro partidos con el club, ya se había ganado el respeto de sus compañeros. En el recuerdo quedará también su paso por El Nacional, donde formó parte del plantel que conquistó la Copa Ecuador en 2024, uno de los momentos más importantes de su carrera. Su talento y entrega lo habían convertido en una promesa que aún tenía mucho por ofrecer.
Los inicios de Marcos Olmedo se dieron en el Club Norte América, desde donde dio el salto al profesionalismo. Posteriormente vistió las camisetas de Aucas, América de Quito, Liga de Quito, Macará —en dos etapas diferentes—, El Nacional y finalmente Mushuc Runa. A sus 26 años, su vida y trayectoria quedaron interrumpidas de manera abrupta, dejando una huella imborrable en todos los equipos por los que pasó. El fútbol ecuatoriano despide con profundo pesar a un jugador que soñaba con seguir creciendo en las canchas.