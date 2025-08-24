Guatemala conquistó 14 medallas en los Juegos Panamericanos

Guatemala cerró su participación en los II Juegos Panamericanos Junior, celebrados en Asunción, Paraguay, con una destacada actuación que dejó un total de 14 medallas. La delegación nacional mostró un equilibrio entre nuevos talentos emergentes y atletas ya consolidados, reflejando un sólido crecimiento del deporte juvenil en el país. Esta edición marcó un hito en la historia deportiva guatemalteca, consolidando a sus atletas como referentes a nivel continental.
El momento más emotivo llegó gracias a Elzbieta Aldana y Gabriel Palacios, quienes conquistaron medallas de oro en golf individual. La tensión de la tercera jornada mantuvo a los aficionados al borde del asiento, mientras Elzbieta cerraba con 224 golpes, cinco por encima de la peruana Ariana Urrea, y Gabriel finalizaba con 216, superando por apenas dos golpes al paraguayo Benjamín Fernández. Sus victorias reflejan el talento y la preparación de los jóvenes guatemaltecos, capaces de brillar en competiciones de alto nivel.
Las medallas que ganó Guatemala en Asunción
Roberto Bonilla, en natación, se convirtió en uno de los protagonistas más destacados al obtener dos medallas de oro, consolidando su progreso desde los I Juegos Panamericanos Junior en Cali-Valle 2021. Christian García también brilló en tiro con arco, logrando un oro y una plata en arco recurvo, mientras Emily Padilla abrió la cosecha de oro del país con su triunfo en skeet femenino. En squash, Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval sumaron otra medalla dorada en dobles femeninos, demostrando constancia y esfuerzo desde sus inicios en este deporte.
La delegación guatemalteca sumó además tres medallas de plata y cuatro de bronce, destacando en disciplinas como esgrima, tiro con arco por equipos, navegación a vela, levantamiento de pesas, lucha, patinaje y taekwondo. Esta diversidad de disciplinas medallistas evidencia la amplitud del talento juvenil guatemalteco y su capacidad para competir de manera exitosa en distintas áreas deportivas.
Con estas 14 preseas, Guatemala logró posicionarse en el puesto 11 del medallero general y como la mejor delegación de Centroamérica, superando ampliamente su participación en Cali-Valle 2021, donde se obtuvo solo un oro, cinco platas y diez bronces. El cierre en Asunción no solo significó un momento de celebración y orgullo nacional, sino también un impulso para que las futuras generaciones sigan soñando y trabajando por alcanzar la gloria en el ámbito deportivo continental e internacional.