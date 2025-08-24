 Paraguay pierde a Fabián Balbuena para duelos eliminatorios
Deportes

Paraguay pierde a Fabián Balbuena para últimos partidos eliminatorios

El defensa paraguayo Fabián Balbuena (Gremio) sufre una fractura de peroné y será baja con Paraguay para partidos ante Ecuador y Perú.

Fabián Balbuena se pierde el final de las eliminatorias mundialistas
Fabián Balbuena se pierde el final de las eliminatorias mundialistas / FOTO: Albirroja

El Gremio confirmó este domingo que el defensa paraguayo, Fabián Balbuena, ha sufrido una fractura de peroné, por lo que no podrá jugar con la selección de su país en las últimas dos jornadas de la eliminatoria mundialista sudamericana.

El club brasileño, en el que Fabián Balbuena milita desde el pasado julio, explicó en un comunicado que lo que en principio se creyó que era un esguince de tobillo en realidad es una fractura de peroné, por lo que el central estará de baja durante al menos un mes.

Fabián Balbuena sufrió la lesión la noche de este sábado, en un partido del el Campeonato Brasileño en el que el Gremio empató 0-0 frente al Ceará.

Baja para partidos ante Ecuador y Perú  

Paraguay está en la quinta posición de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 24 puntos, lo que hasta ahora le vale la clasificación para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo que dirige el entrenador argentino Gustavo Alfaro recibirá el próximo 4 de septiembre a Ecuador, que es segunda con 25 puntos.

En la última jornada, el 9 de septiembre, visitará a la selección peruana, que ya está eliminada.

Últimas dos jornadas de la eliminatoria Conmebol 

Fecha 17

  • Paraguay-Ecuador
  • Argentina-Venezuela 
  • Uruguay-Perú  
  • Colombia-Perú
  • Brasil-Chile 

Fecha 18: 

  • Ecuador-Argentina
  • Chile-Uruguay 
  • Bolivia-Brasil 
  • Venezuela-Colombia
  • Perú-Paraguay 
Foto embed
Comunicado de Gremio sobre Fabián Balbuena - Gremio

*Información EFE.

