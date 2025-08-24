Resultado Achuapa vs. Comunicaciones - Fecha 6 Apertura 2025

En el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, el estadio Winston Pineda fue el escenario del partido entre Achuapa y Comunicaciones, un juego en el que el equipo local terminó llevándose la victoria con un marcador de 2-1.
Fueron los cremas los que se adelantaron primero en el marcador, al minuto 19 Lynner García anotó el 0-1, el canterano de los albos aprovechó una gran jugada colectiva y terminó definiendo con un gran remate cruzado. Sin embargo, justo antes del descanso la localía igualó las acciones por medio de Erick Sánchez, que aprovechó un gran centro para rematar de cabeza y fue imposible de atajar para Arnold Barrios.
Achuapa aprovecha la localía ante los cremas
Ya en la segunda parte, Achuapa adelantó líneas y logró adelantarse en el marcador por medio de Vitor Alves. El brasileño aprovechó una gran habilitación de tacón de Agustín Maziero, encaró a Walter García y Karel Espino, y definió al primer poste de Arnold Barrios, que se vio superado por la colocación del mismo.
El marcador no sufrió más modificaciones, y Achuapa se llevó tres unidades de oro, con el que escalan a la quinta posición del Apertura 2025, justamente desplazando a Comunicaciones que ahora es sexto lugar. El equipo cebollero llegó a 9 puntos, mientras que los cremas se quedaron con 8 puntos en la clasificación general.
Un dato no menos importante, es que ganar en Achuapa se ha convertido en una tarea titánica para Comunicaciones, pues no ganan en condición de visita en el Estadio Winston Pineda desde 5 de abril de 2023, hace más de dos años. En aquella ocasión ganaron 0-2 con goles de Jorlian Sánchez y Karel Espino. Desde el regreso de Achuapa a Liga Nacional en 2020, los cremas solo han ganado en tres de las nueve visitas a dicho recinto deportivo.