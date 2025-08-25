Las voces de Marquense tras el triunfo ante Malacateco

El Deportivo Marquense firmó una noche espectacular el domingo en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde se disputó una nueva edición del "Clásico de la Amistad", entre los "Leones Amarillos del Occidente" y los "Toros" del Deportivo Malacateco. La victoria de los de casa fue abultada y contundente: 4-1, con anotaciones de Marvin Ceballos (27) y David Chuc (34), José Joj (58) y Diego Casas (75). José Ortíz (83) hizo el gol del descuento.
Al finalizar el partido, el uruguayo Diego Casas, quien suma dos tantos en el Apertura 2025 dijo: "Para nosotros eran tres puntos importantes en casa, y se quedaron en casa que es lo que importa. La victoria en casa es fundamental para seguir sumando, y ahora nos toca que ir afuera y hay que tratar de ganar un punto sí o sí".
Otro de los anotadores fue José Joj, un jugador que había ingresado como hombre de refresco a los 57, y un minuto más tarde ya estaba celebrando el 3-0 al minuto 58.
"Se me dio el gol a la hora que entré y estoy agradecido con Dios. El partido pedía esa intensidad, y gracias a Dios venía trabajando bien la semana. Me siento bien arropado por los compañeros y con confianza. Uno se motiva porque uno trabaja por hacer las cosas bien. El gol va dedicado a Dios y a mi familia que siempre me están apoyando", dijo Joj en entrevista con Emisoras Unidas de Guatemala.
Habló Manuel Sosa
El partido tuvo la novedad en el arco de Manuel Sosa, experimentado meta nacional que comenzó su historia en Marquense allá en el 2011, pero que ha tenido un amplio recorrido a nivel nacional, tanto en Liga Mayor como Primera División.
Al finalizar el partido, Manuel Sosa dijo: "Trabajo el día a día para ese momento, no trabajo solo por si me va a tocar o no. Eso me ha mantenido vigente por muchos años. Se siente agradable que la gente reconozca que un Marquense esté dentro del campo, y espero que ese apoyo se pueda reflejar con las actuaciones que uno pueda dar acá, obviamente pensando en el trabajo colectivo".
Luis Zúñiga, nuevo refuerzo
El viernes, durante una entrevista en Emisoras Unidas de Guatemala, el técnico de Marquense adelantaba que se el club tendría un nuevo jugador, y que se trataba de un extremo derecho panameño. Luis Zúñiga, de 28 años, es el nuevo jugador de los "Leones". El centroamericano ayer estuvo presente en el Marquesa de la Ensenada, a pesar de que hasta este lunes fue oficializado por la institución del occidente del país.
"Estoy feliz por venir acá y será mi primer Torneo en Liga Mayor en Guatemala ya que estuve en Primera División. La altura me está afectando, pero trabajando duro a la semana puedo estar al máximo en el próximo juego", dijo Zúñiga.
Luis Zúñiga explicó: "El equipo jugó muy bien, se entregó y es lo importante, rescatar los tres puntos de hoy, y seguir trabajando".
El panameño aclaró que él viene con ritmo ya que ha jugado en los últimos partidos, aunque acepta que le está afectando un poco la altura de San Marcos.
Deportivo Marquense es octavo con 8 puntos, los mismos que tienen Comunicaciones y Xelajú M. C., este último su próximo rival.
