Semana importante para guatemaltecos en Copa Centroamericana

Este martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de agosto, Centroamérica estará unida por el futbol, ya que se desarrollará la quinta y última semana de la fase de grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde los equipos guatemaltecos Xelajú, Antigua y Municipal se juegan su futuro en esta competencia internacional de segundo semestre.

Definición del grupo A

El miércoles 27 de agosto a las18:00 horas se jugarán los partidos Liga Deportiva Alajuelense-Antigua en Costa Rica y Plaza Amador-Alianza en Panamá.

Con tres de cuatro seleccionados (José Rosales, José Ardón y Oscar Castellanos), Antigua deberá ganar sí o sí en Costa Rica para avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

De lograr el triunfo, también debe esperar que Alianza no venza a Plaza Amador por un marcador superior al que pudiese hacer el representativo guatemalteco.

Para el Alajuelense, el empate o triunfo le servirá para acompañar al Plaza Amador a siguiente ronda.   

Definición del grupo B

El jueves 28 de agosto, cuando el reloj marque las 20:00 horas Herediano recibirá a Municipal en Costa Rica y Real España al Sporting San Miguelito en honduras. Aquí, los cuatro equipos tienen posibilidad de avanzar a cuartos de final; dos quedarán eliminados.

Municipal para evitar la eliminación deberá ganarle al Herediano del técnico Hernán Medford. Si el "Rojo" empata, tendría que esperar que Real España no derrote 3-0 a Sporting ya que esa combinación dejaría fuera a Municipal.  

El Sporting San Miguelito con el empate o triunfo asegura boleto a fase final.

Definición del grupo C

Mañana se juega a las 20:00 horas los duelos Saprissa-Motagua y Cartaginés-Independiente. Acá no hay aún equipos clasificados, por lo que, si hay ganadores en los partidos, ellos serían los clasificados a fase de cuartos de final.

Si em ambos partidos hubiese empate, los clasificados serían Motagua e Independiente.

Definición del grupo D

El miércoles 27 de agosto, Xelajú visita al Olimpia en Honduras y Real Estelí en Nicaragua recibe a Águila. Ambos duelos son a las 20:00 horas. Los "Superchivos" llevan ventaja de 9 puntos sobre los 7 de Olimpia, por lo que un empate o victoria le dará ese primer lugar. Los olimpistas necesitan ganar para asegurar el primer lugar y el boleto.

A pesar de que matemáticamente Olimpia puede quedar eliminado, éste debería perder por goleada ante Xelajú y que Águila goleara al Estelí en Nicaragua para dejar fuera de competencia el equipo hondureño.

