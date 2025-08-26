 LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé
Deportes

LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedo

LaLiga analiza los insultos racistas de 4 o 5 aficionados a Vinícius y Mbappé en Oviedo; el club asturiano coopera con la investigación y promete castigar a los responsables.

El Real Madrid celebra un gol ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere - EFE
El Real Madrid celebra un gol ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere / FOTO: Agencia EFE

LaLiga ha iniciado una investigación por los presuntos insultos racistas dirigidos a Vinícius Junior y Kylian Mbappé durante el encuentro disputado el pasado domingo en el estadio Carlos Tartiere, donde el Real Madrid visitó al Real Oviedo. Según informó la agencia EFE, el organismo rector del fútbol español solicitó las imágenes de los hechos para analizarlas y, en caso de encontrar evidencias suficientes, procederá con la denuncia correspondiente, tal como establece su protocolo habitual en este tipo de situaciones. El caso vuelve a colocar en el foco la lucha contra la discriminación en el deporte.

De acuerdo con el Real Madrid, los insultos provendrían de un reducido grupo de entre cuatro y cinco personas que, desde la grada, habrían lanzado expresiones ofensivas contra Vinícius y Mbappé. Estas conductas, aunque aisladas, empañan el desarrollo de un partido que debía ser únicamente un espectáculo deportivo. La reiteración de episodios similares contra el futbolista brasileño ha provocado una creciente preocupación tanto en los clubes como en las autoridades futbolísticas.

Real Oviedo colaborará en la investigación de LaLiga

Por su parte, Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, se pronunció con firmeza al respecto, asegurando que el club "investigará hasta el final" lo ocurrido. En declaraciones a medios españoles, dejó claro que la institución rechaza categóricamente cualquier manifestación de racismo y que, de comprobarse los hechos, se impondrán sanciones ejemplares contra los responsables. El dirigente subrayó que el club trabaja junto a la seguridad interna y la Policía para esclarecer el caso.

Finalmente, el Real Oviedo quiso destacar que el comportamiento general de su afición en los últimos años ha sido ejemplar, recordando la pasión y el apoyo mostrado en momentos clave como las promociones de ascenso. Sin embargo, el club reconoció que cualquier acto racista, por mínimo que parezca, no puede ser tolerado. La investigación de LaLiga y del propio Oviedo será determinante para esclarecer lo sucedido y enviar un mensaje firme contra la discriminación en el fútbol español.

Emisoras  Escúchanos