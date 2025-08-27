Resultado Alajuelense vs. Antigua - Copa Centroamearicana

Antigua GFC quedó fuera de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf tras caer 1-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. El conjunto guatemalteco llegaba con la obligación de ganar para sellar su clasificación a los cuartos de final, pero el gol nunca llegó y con ello se apagó el sueño regional de los coloniales.
El equipo guatemalteco mostró ímpetu y generó varias ocasiones de peligro, sin embargo, la falta de contundencia en el último toque y las intervenciones del guardameta local evitaron que el marcador se inclinara a su favor. La frustración creció con el paso de los minutos, pues aunque Antigua se acercaba con insistencia, no logró transformar sus oportunidades en anotaciones.
Antigua pecó al no ser contundente
La sentencia llegó en el minuto 83, cuando Anthony Hernández aprovechó una jugada en favor de Alajuelense para marcar el único tanto del encuentro. Ese gol no solo definió la victoria de los costarricenses, sino que también confirmó la eliminación de los panzas verdes, que en esta ocasión no pudieron igualar la gesta de la edición pasada, donde alcanzaron los cuartos de final.
En el Grupo A, Plaza Amador de Panamá se mostró imparable al sumar 12 puntos de 12 posibles y quedarse con el primer lugar, mientras que Alajuelense aseguró la segunda posición. Por su parte, Antigua GFC, Alianza y Managua se despidieron del torneo, quedando en el camino con la lección de que la efectividad en los momentos decisivos marca la diferencia en competencias internacionales.