 Messi jugará su último partido de eliminatoria en Argentina
Deportes

Se viene el adiós de Lionel Messi en Argentina

Lionel Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias mundialistas. Su familia le acompañará en el Monumental.

Lionel Messi jugará su último partido eliminatorio en Argentina
Lionel Messi jugará su último partido eliminatorio en Argentina / FOTO: EFE

El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la "Albiceleste".

En una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la 'Leagues Cup', en la que, gracias a su gran actuación, el conjunto de Florida ganó este miércoles al Orlando City por 3-1 y logró el pase a la final de la competición, Messi dijo que el de la próxima semana será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga', cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves su postrera presencia en unas eliminatorias sudamericanas.

Messi será acompañado  por su familia

Argentina, líder de la clasificación, con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, con 25 cada una, concretó meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vive sus dos últimos encuentros -frente a Venezuela y Ecuador- con máxima tranquilidad.

En ese contexto, el partido del próximo jueves en Buenos Aires estará cargado de emoción, ya que, como el propio exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG) indicó, toda su familia estará junto a él en una jornada tan especial.

"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", afirmó.

Messi, ganador con la 'Scaloneta' de dos Copas América (2021 y 2024) y de la Finalissima 2022, además del Mundial 2022, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los dos últimos partidos de la Albiceleste en estas eliminatorias: contra Venezuela, el 4 de septiembre y Ecuador, el 9.

Ganador de siete ediciones del Balón de Oro y de innumerables títulos con el Barcelona, incluidos tres de Liga de Campeones, y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022 cuando alzó, como capitán, la Copa del Mundo en Catar, lo que supuso la tercera conquista de un Mundial para Argentina, después de los de 1978 y 1986.

Argentina presenta su lista preliminar para las Eliminatorias

Lionel Messi encabeza la convocatoria de Argentina, que también incluye jóvenes como Franco Mastantuono, Valentín Carboni, Nicolás Paz, entre otros, para las Eliminatorias.

*Información EFE.

