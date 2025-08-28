 Municipal eliminado de la Copa Centroamericana 2025
Deportes

Municipal eliminado nuevamente de una Copa Centroamericana

Costa Rica ha sido testigo de los fracasos del "Mimado de la Afición" en las ediciones 2024 y 2025. Sumado al capítulo vivido en el 2020 (Liga de Concacaf).

Compartir:
Municipal y Herediano quedaron eliminados con el empate 4-4.
Municipal y Herediano quedaron eliminados con el empate 4-4. / FOTO: Juan Manuel Quirós

Este jueves 28 de agosto, Sporting San Miguelito de Panamá, Municipal de Guatemala, Herediano de Costa Rica y Real España de Honduras buscaron los dos boletos disponibles a cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde la ventaja inicial de la jornada nocturna favorecía a los representativos panameño y guatemalteco. Con empates o victorias, los dirigidos por César Aguilar y Mario Acevedo avanzaban a la fase de eliminación directa.

En el estadio nacional de Costa Rica, Club Sport Herediano recibía a Municipal, y en el Estadio General Francisco Morazán de Honduras, Real España al Sporting San Miguelito.

La jornada comenzó con un sorpresivo gol de Devron García al 8 a favor del Real España, y se acercaba al cuadro hondureño a una clasificación gracias al empate 0-0 entre Herediano y Costa Rica pasados los primeros 10 minutos.

Municipal recibió un golpe inesperado al 17, cuando en una jugada dividida, César Calderón salió lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego un minuto después. Su lugar lo ocupó Cristian Jiménez. 

Más adelante, Municipal seguía sufriendo en Costa Rica, ya que un golazo de tiro libre de Elías Aguilar abría el marcador en La Sabana en 22 minutos de juego. Era un golpe mortal para el "Mimado de la Afición", que en ese momento estaba eliminado de la Copa Centroamericana 2025.

Más malas noticias le llegaban a Municipal, ya que en Honduras, Brayan Moya hacía el 2-0 a favor del Real España y en ese momento se metía a cuartos de final junto a Sporting San Miguelito y los "Rojos" caían al cuarto lugar y estaban eliminados.

Minuto 32, el fatídico. Se había superado la media hora de juego en Costa Rica, y apareció Rudy Barrientos para definir ante el portero Anthony Walker el empate del partido, y con ese gol clasificaban a cuartos de final. Pero en Honduras, en el mismo minuto de juego, el Real España conseguí el 3-0 gracias a Nixon Cruz y la tabla cambiaba abruptamente, ya que los hondureños se metían a fase final, dejando afuera a Herediano y Municipal que iban 1-1.

Todo se resolvería en el segundo tiempo.

Herediano y Municipal, eliminados 

Para el segundo tiempo, en el 52, John Méndez tuvo una pelota de gol para sellar una noche mágica, memorable, histórica, pero su remate fue directamente al portero rival y se perdió prácticamente la clasificación de los "Rojos" a los cuartos de final.

Mario Acevedo practicó una segunda variante en el partido hasta el minuto 63, cuando le dio oportunidad a Pedro Altán. Retiró del terreno de juego a Rodrigo Saravia, uno de los seleccionados nacionales retirados  

Al 66, hubo un penalti a favor de Herediano y Brian Rubio lo convirtió en gol para el parcial 2-1, pese al gran esfuerzo de detenerlo de Kenderson Navarro. De ahí en adelante fue una locura de partido.

Municipal empató 2-2 al 69, Marcel Hernández colocaba el 3-2 al 71 y Yunior Pérez al 73 hacía el 3-3. Ese gol daba la clasificación a los "Rojos". Pero a los pocos minutos, en Honduras, el Real España hacía el 4-0 a través de Gustavo y ese tanto eliminaba al Herediano y Municipal de nuevo.

El partido en Costa Rica tenía mas: Brian Rubio al 90 ponía el 4-3 y Pedro Altán al 90+2 el 4-4 final. 

Pese a su derrota, el Sporting San Miguelito de Panamá terminó como líder del grupo B con 7 unidades y se quedó con el boleto a cuartos de final.

El segundo boleto fue para Real España de Honduras, que igualó en puntos (6) con Municipal. Su boleto se da porque su diferencia de gol fue mejor: +2 contra +1 de los "Rojos".

Diriangén de Nicaragua fue cuarto y Herediano quinto, ambos con 4 puntos.

De los tres representantes guatemaltecos, solo Xelajú avanzó de ronda, en tanto, Antigua y Municipal fueron incapaces de superar la fase de grupos.   

En Portada

Autoridades ancestrales confirman captura de líder indígena de Sololá t
Nacionales

Autoridades ancestrales confirman captura de líder indígena de Sololá

07:15 PM, Ago 28
Así quedan los cuartos de final de Copa Centroamericana 2025t
Deportes

Así quedan los cuartos de final de Copa Centroamericana 2025

10:17 PM, Ago 28
Municipal eliminado nuevamente de una Copa Centroamericanat
Deportes

Municipal eliminado nuevamente de una Copa Centroamericana

10:05 PM, Ago 28
La búsqueda de personas desaparecidas es un deber pendiente de Guatemala, según la ONUt
Nacionales

La búsqueda de personas desaparecidas es un deber "pendiente" de Guatemala, según la ONU

06:12 PM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.Copa CentroamericanaFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos