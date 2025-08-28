Municipal eliminado de la Copa Centroamericana 2025

Este jueves 28 de agosto, Sporting San Miguelito de Panamá, Municipal de Guatemala, Herediano de Costa Rica y Real España de Honduras buscaron los dos boletos disponibles a cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde la ventaja inicial de la jornada nocturna favorecía a los representativos panameño y guatemalteco. Con empates o victorias, los dirigidos por César Aguilar y Mario Acevedo avanzaban a la fase de eliminación directa.
En el estadio nacional de Costa Rica, Club Sport Herediano recibía a Municipal, y en el Estadio General Francisco Morazán de Honduras, Real España al Sporting San Miguelito.
La jornada comenzó con un sorpresivo gol de Devron García al 8 a favor del Real España, y se acercaba al cuadro hondureño a una clasificación gracias al empate 0-0 entre Herediano y Costa Rica pasados los primeros 10 minutos.
Municipal recibió un golpe inesperado al 17, cuando en una jugada dividida, César Calderón salió lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego un minuto después. Su lugar lo ocupó Cristian Jiménez.
Más adelante, Municipal seguía sufriendo en Costa Rica, ya que un golazo de tiro libre de Elías Aguilar abría el marcador en La Sabana en 22 minutos de juego. Era un golpe mortal para el "Mimado de la Afición", que en ese momento estaba eliminado de la Copa Centroamericana 2025.
Más malas noticias le llegaban a Municipal, ya que en Honduras, Brayan Moya hacía el 2-0 a favor del Real España y en ese momento se metía a cuartos de final junto a Sporting San Miguelito y los "Rojos" caían al cuarto lugar y estaban eliminados.
Minuto 32, el fatídico. Se había superado la media hora de juego en Costa Rica, y apareció Rudy Barrientos para definir ante el portero Anthony Walker el empate del partido, y con ese gol clasificaban a cuartos de final. Pero en Honduras, en el mismo minuto de juego, el Real España conseguí el 3-0 gracias a Nixon Cruz y la tabla cambiaba abruptamente, ya que los hondureños se metían a fase final, dejando afuera a Herediano y Municipal que iban 1-1.
Todo se resolvería en el segundo tiempo.
Herediano y Municipal, eliminados
Para el segundo tiempo, en el 52, John Méndez tuvo una pelota de gol para sellar una noche mágica, memorable, histórica, pero su remate fue directamente al portero rival y se perdió prácticamente la clasificación de los "Rojos" a los cuartos de final.
Mario Acevedo practicó una segunda variante en el partido hasta el minuto 63, cuando le dio oportunidad a Pedro Altán. Retiró del terreno de juego a Rodrigo Saravia, uno de los seleccionados nacionales retirados
Al 66, hubo un penalti a favor de Herediano y Brian Rubio lo convirtió en gol para el parcial 2-1, pese al gran esfuerzo de detenerlo de Kenderson Navarro. De ahí en adelante fue una locura de partido.
Municipal empató 2-2 al 69, Marcel Hernández colocaba el 3-2 al 71 y Yunior Pérez al 73 hacía el 3-3. Ese gol daba la clasificación a los "Rojos". Pero a los pocos minutos, en Honduras, el Real España hacía el 4-0 a través de Gustavo y ese tanto eliminaba al Herediano y Municipal de nuevo.
El partido en Costa Rica tenía mas: Brian Rubio al 90 ponía el 4-3 y Pedro Altán al 90+2 el 4-4 final.
Pese a su derrota, el Sporting San Miguelito de Panamá terminó como líder del grupo B con 7 unidades y se quedó con el boleto a cuartos de final.
El segundo boleto fue para Real España de Honduras, que igualó en puntos (6) con Municipal. Su boleto se da porque su diferencia de gol fue mejor: +2 contra +1 de los "Rojos".
Diriangén de Nicaragua fue cuarto y Herediano quinto, ambos con 4 puntos.
De los tres representantes guatemaltecos, solo Xelajú avanzó de ronda, en tanto, Antigua y Municipal fueron incapaces de superar la fase de grupos.