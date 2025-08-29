 Conoce cómo quedó la fase liga de la Conference League
Deportes

Conoce cómo quedó la fase liga de la Conference League

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá seis jornadas, que se disputarán entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre.

Sorteo de la fase liga de la Conference League
Sorteo de la fase liga de la Conference League / FOTO: EFE

El Rayo Vallecano, que partía en el bombo 2 del sorteo de la UEFA Conference League, evitó a Fiorentina, AZ Alkmaar y Shaktar Donetsk, 'cocos' del primer bombo, y quedó encuadrado, a priori, en una asequible primera fase, en la que recibirá a Lech Poznan (POL), Drita (KOS) y Shkendija (MKD), y visitará al Slovan Bravislava (SVK), Jagiellonia (POL) y al Hacken (SWE).

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá seis jornadas, que se disputarán entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 27 de mayo de 2026 en Leipzig (Alemania).

Equipos de los cabezas de serie

Como cabezas de serie partían Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar, Slovan Bravislava, Rapid y Legia Varsovia, todos integrantes del bombo 1 y que quedaron encuadrados de la siguente forma:

  • Fiorentina: Dinamo Kiev, AEK Atenas y Sigma Olomouc (LOCAL); SK Rapid, Mainz y Lausana (VISITANTE).
  • AZ Alkmaar: Slovan Bratislava, Jagiellonia, Shelbourne (L); Crystal Palace, Drita y AEK Larnaca (V).
  • Shaktar: Legia Varsovia, Rijeka, Breidablik (L); Shamrock Rovers, Aberdeeen y Hamrun Spartans (V).
  • Slovan Bratislava: Rayo Vallecano, Estrasburgo, Häcken (L); AZ Alkmaar, Kups Kuopio y Shkendija (V).
  • SK Rapid: Fiorentina, Omonoia, U.Craiova (L); Lech Poznan, Zrinjski y Raków (V).
  • Legia Varsovia: Sparta Praga, Red Imps, Samsunspor (L); Shaktar, Celje y Noah (V).

Partidos de integrantes del bombo 2

Por otro lado, en el bombo 2, además del Rayo Vallecano, lo integraban Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan y Shamrock Rovers. Quedando de la siguiente forma:

  • Sparta Praga: Shamrock Rovers, Aberdeen, Raków (L); Legia Varsovia, Rijeka y U.Craiova (V).
  • Dinamo Kiev: Crystal Palace, Zrinjski, Noah (L); Fiorentina, Omonia, Samusunspor (V).
  • Crystal Palace: AZ Alkmaar, Kups Kuopio, AEL Larnaca (L); Dinamo Kiev, Estrasburgo y Shelboure (V).
  • Lech Poznan: SK Rapid, Maguncia, Lausanne-Sport (L); Rayo Vallecano, Red Imps y Sigma Olomuc (V).

*Información EFE.

