Flick reconoce que Fermín López podría dejar el Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha vuelto a poner el foco sobre el futuro de Fermín López, quien ha despertado el interés del Chelsea en los últimos días del mercado de fichajes. El técnico alemán dejó claro que el mediapunta andaluz "ama al Barça" y que su deseo es continuar en el club azulgrana, aunque admitió que no puede asegurar lo que sucederá hasta el cierre del mercado el próximo lunes a las 23:59 CET. "De momento, Fermín está aquí. Hablé con él y estoy convencido de que quiere quedarse, pero no sé qué pasará", señaló Flick en rueda de prensa.
Las declaraciones llegaron en la previa del duelo liguero frente al Rayo Vallecano, un partido en el que el nombre de Fermín López ha sido uno de los más comentados. Flick no ocultó su deseo de contar con el internacional español durante toda la temporada, pero también mostró cautela al reconocer que las decisiones finales en materia de fichajes no siempre dependen del entrenador. "Estaré muy contento cuando cierre el mercado", añadió.
Chelsea interesado en Fermín López
Sobre las virtudes de Fermín, Flick lo describió como un jugador con un perfil especial dentro del plantel. Lo definió como "muy agresivo, con y sin balón", capaz de romper líneas corriendo al espacio y generando opciones ofensivas. Además, destacó su capacidad goleadora y su peso dentro del sistema ofensivo del equipo. El técnico considera que el joven futbolista puede ser clave en los planes del Barça, razón por la cual ve importante que permanezca en el club.
Al ser cuestionado sobre cómo ha afectado el interés del Chelsea en el estado anímico del jugador, Flick reconoció que la semana comenzó de manera distinta para el mediapunta, pero que con el paso de los días ha vuelto a enfocarse en su trabajo. "Le dije mi opinión, pero me la guardo. Hay gente que sabe más qué está pasando. Es un negocio, pero yo estoy centrado en mi equipo. Fermín ha demostrado muchas veces lo importante que es para nosotros", subrayó.
Finalmente, el entrenador azulgrana quiso alejarse de cuestiones extradeportivas y centrarse en el presente inmediato: el partido frente al Rayo Vallecano. Elogió la intensidad del conjunto madrileño y el trabajo de su técnico, Íñigo Pérez, destacando la necesidad de que el Barça mantenga la posesión y aproveche los espacios. "Tenemos un equipo fantástico y me gustaría mantener a todos los jugadores de la plantilla", concluyó Flick, dejando claro que, pese a la incertidumbre, su prioridad sigue siendo la competitividad del grupo.