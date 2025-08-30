Jemery Myvett hace historia para el futbol femenino de Guate

Buenas noticias llegan para el fútbol femenino de Guatemala, ya que Jemery Myvett hará historia al convertirse en la primera futbolista guatemalteca en disputar la UEFA Women’s Europa Cup, el nuevo torneo creado por la UEFA para fortalecer la competencia internacional en el balompié femenino. Esta competición, que tendrá su primera edición en la temporada 2025/26, será el equivalente a la Europa League en la rama masculina, brindando mayores oportunidades de visibilidad y crecimiento a clubes de distintas ligas del continente.
La defensora guatemalteca recientemente fue fichada por el KFF Vllaznia, actual campeón de la Liga de Albania. El club disputó la ronda preliminar de la UEFA Women’s Champions League, aunque no logró avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, se les abrió la posibilidad de competir en los playoffs de la Women’s Europa Cup, instancia en la que lograron imponerse 3-1 al Racing Unión de Luxemburgo. Con este resultado aseguraron su presencia en la Ronda 1 del nuevo torneo, marcando así un momento histórico para la carrera de Myvett y para el fútbol guatemalteco.
Jemery Myvett hace historia para el futbol femenino de Guatemala
El campeonato contará con la participación de 43 clubes europeos, todos bajo un formato de eliminatorias directas a doble partido, incluida la final. El sorteo de la primera ronda se celebrará este domingo, y el KFF Vllaznia partirá como cabeza de serie gracias a su coeficiente UEFA. Los encuentros de ida están programados para el 10 y 11 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta se disputarán una semana después, lo que marcará el inicio oficial de esta inédita competición.
La Women’s Europa Cup se jugará en paralelo a la Champions League femenina y estará compuesta por seis fases: dos rondas de clasificación, octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final, todas a ida y vuelta. Además, los clubes que logren proclamarse campeones tendrán el premio adicional de clasificar automáticamente a la tercera ronda de la ruta de campeones de la próxima edición de la Women’s Champions League, lo que representa un incentivo importante. Para Jemery Myvett, este desafío no solo simboliza un paso adelante en su carrera, sino también una motivación para abrir más puertas a las futuras generaciones de futbolistas guatemaltecas.