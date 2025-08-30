 Matt Evans encabeza convocatoria de la sub-23 de Guatemala
Deportes

Matt Evans encabeza la convocatoria de la sub-23 de Guatemala

La Selección Sub-23 de Guatemala enfrentará a Perú en dos amistosos en septiembre, como parte de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos 2025.

Compartir:
Matt Evans, seleccionado guatemalteco - FFG
Matt Evans, seleccionado guatemalteco / FOTO: FFG

La Selección Sub-23 de Guatemala ha dado a conocer su lista oficial de convocados para los próximos partidos de fogueo frente a Perú, y el nombre que más resalta es el de Matt Evans, jugador del LAFC de la MLS. El joven futbolista, que ya tuvo la oportunidad de debutar con la Selección Mayor y estuvo convocado para la Copa Oro 2025, liderará a un grupo de 23 jugadores que buscarán afinar detalles antes de encarar los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebrarán en territorio guatemalteco.

Además de Evans, destacan otros nombres de legionarios que militan en el extranjero y que aportarán calidad y experiencia al plantel juvenil. Entre ellos figuran Diego Bolaños, del Argentinos Juniors en Argentina; Jeffrey Interiano, del New York City en la MLS; y Daniel Méndez, quien forma parte de las filas del Pachuca en México. 

Guatemala tendrá dos amistosos ante Perú

Los encuentros amistosos contra la Selección Sub-23 de Perú se disputarán el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre en el estadio Videnita Cincha, en tierras peruanas. El primer compromiso está programado para las 16:00 horas, mientras que el segundo se jugará a las 11:00 horas. Estos choques internacionales se perfilan como pruebas clave para medir el nivel del combinado guatemalteco y para que el cuerpo técnico realice los ajustes necesarios de cara al certamen regional.

La preparación toma mayor relevancia considerando que Guatemala será sede de los Juegos Centroamericanos 2025, programados del 18 al 30 de octubre. La capital del país será el epicentro de la mayoría de las competencias, aunque se utilizarán también otros escenarios deportivos en distintas regiones. Con el respaldo de su afición y la ilusión de ser protagonistas en casa, la Sub-23 guatemalteca buscará llegar en óptimas condiciones a la cita regional, con Matt Evans como uno de sus principales referentes.

En Portada

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacíficot
Nacionales

Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacífico

02:38 PM, Ago 30
Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLigat
Deportes

Real Madrid suma su tercer triunfo consecutivo en LaLiga

03:31 PM, Ago 30
Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washingtont
Internacionales

Patrulla Fronteriza detiene a dos bomberos inmigrantes mientras combatían incendio en Washington

11:52 AM, Ago 30
Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemalat
Deportes

Todo listo para la 21K de la Ciudad de Guatemala

12:24 PM, Ago 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos