Matt Evans encabeza convocatoria de la sub-23 de Guatemala

La Selección Sub-23 de Guatemala ha dado a conocer su lista oficial de convocados para los próximos partidos de fogueo frente a Perú, y el nombre que más resalta es el de Matt Evans, jugador del LAFC de la MLS. El joven futbolista, que ya tuvo la oportunidad de debutar con la Selección Mayor y estuvo convocado para la Copa Oro 2025, liderará a un grupo de 23 jugadores que buscarán afinar detalles antes de encarar los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebrarán en territorio guatemalteco.
Además de Evans, destacan otros nombres de legionarios que militan en el extranjero y que aportarán calidad y experiencia al plantel juvenil. Entre ellos figuran Diego Bolaños, del Argentinos Juniors en Argentina; Jeffrey Interiano, del New York City en la MLS; y Daniel Méndez, quien forma parte de las filas del Pachuca en México.
Guatemala tendrá dos amistosos ante Perú
Los encuentros amistosos contra la Selección Sub-23 de Perú se disputarán el miércoles 3 y el viernes 5 de septiembre en el estadio Videnita Cincha, en tierras peruanas. El primer compromiso está programado para las 16:00 horas, mientras que el segundo se jugará a las 11:00 horas. Estos choques internacionales se perfilan como pruebas clave para medir el nivel del combinado guatemalteco y para que el cuerpo técnico realice los ajustes necesarios de cara al certamen regional.
La preparación toma mayor relevancia considerando que Guatemala será sede de los Juegos Centroamericanos 2025, programados del 18 al 30 de octubre. La capital del país será el epicentro de la mayoría de las competencias, aunque se utilizarán también otros escenarios deportivos en distintas regiones. Con el respaldo de su afición y la ilusión de ser protagonistas en casa, la Sub-23 guatemalteca buscará llegar en óptimas condiciones a la cita regional, con Matt Evans como uno de sus principales referentes.