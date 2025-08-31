Liverpool, Bayern, PSG y Nápoles, líderes de liga

A última hora, un golazo de falta directa de Dominik Szoboszlai marcó la diferencia a favor del Liverpool contra el Arsenal para quedarse solo al frente de la liga inglesa, en la que el vigente campeón ya marca el ritmo, igual que el París Saint Germain en Francia, el Bayern Múnich en Alemania y el Nápoles en Italia.
El Liverpool no sólo es el vigente campeón o el favorito, sino también el líder ya de la ‘Premier’ inglesa. En la prueba de fuego contra el más firme aspirante y subcampeón, el Arsenal, soportó una primera parte anodina, dominó la segunda mitad y se apropió del triunfo con un fantástico golpeo de falta directa de Dominik Szoboszlai. La reafirmación del conjunto ‘red’, el único con nueve de nueve en este inicio de curso en Inglaterra.
El Chelsea aparece con siete puntos, de nuevo con Joao Pedro como goleador, con seis tantos en seis encuentros de competición desde su traspaso desde el Brighton por 63,7 millones de euros. Marcó en el triunfo del continuo londinense, por 2-0 frente al Fulham. El pase del 1-0 fue de Enzo Fernández. El campeón del mundo argentino también anotó el 2-0 de penalti en el comienzo del segundo tiempo.
Derrota del Inter, liderato del Nápoles
Derrotado el Inter por 1-2 contra el Udinese, el Nápoles es el líder. El vigente campeón logró una victoria agónica, en el minuto 90+5, en el estadio Diego Armando Maradona contra el Cagliari, gracias a un gol de Frank Anguissa (1-0).
El Juventus y el Roma también han ganado los seis puntos. El nuevo proyecto de Gian Piero Gasperini se impuso por 0-1 en Pisa, con un gol del argentino Matías Soule en el segundo tiempo; y la ‘Vecchia Signora’ doblegó al Génova con el 0-1 de Dusan Vlahovic.
Bayern y Eintracht, al frente de la Bundesliga
El Bayern Múnich marca el paso en Alemania. Goleadores Serge Gnabry, Luis Díaz (el extremo colombiano ha marcado tres tantos en tres encuentros) y Michael Olise, el vigente campeón sufrió después con un 0-3 a su favor, cuando el Ausburgo redujo la diferencia hasta el 2-3 final, que sostiene al grupo de Vincent Kompany en el liderato.
Lo sigue el Eintracht Fráncfort, adversario del Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Este sábado se impuso por 1-3 al Hoffenheim para seguir la estela del Bayern, con los mismos seis puntos. Ritsu Doan, autor de dos goles antes de la media hora, estableció la diferencia. También tiene seis el Colonia, que arrolló al Friburgo (4-1).
El PSG toma el liderato
El París Saint-Germain mantiene su rutina de victorias. Frente al Toulouse, con los mismos seis puntos antes del inicio del encuentro, demostró su superioridad. A toda velocidad, con cuatro goles en media hora de Joao Neves (2), Bradley Barcola y Ousmane Dembele. Lucas Chevalier, su portero, luego paró dos penaltis con 1-4 en el marcador.
Después, con el tercer tanto de Neves y otro de Dembele de penalti, pero también con dos goles en contra, la goleada se disparó hasta el 3-6 que sitúa al conjunto de Luis Enrique Martínez al frente de la clasificación. No sólo es el vigente campeón y el único favorito, sino que ya es el líder con tan solo tres jornadas disputadas. Una evidencia.
*Información EFE.