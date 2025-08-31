Resultado del Xelajú vs. Marquense, fecha 7 Apertura 2025

En el estadio Mario Camposeco de la ciudad de Quetzaltenango, el Xelajú M. C. recibió la noche del domingo 31 de agosto de 2025 al Deportivo Marquense en una nueva edición del clásico occidental.
Ante un buen marco de aficionados, "Chivos" dirigidos por el guatemalteco Amarini Villatoro buscaban el triunfo ante los "Leones" del también estratega nacional Horacio González.
Los motores apenas se calentaban en el estadio quetzalteco cuando a los 9 minutos apareció un tiro de esquina ejecutado por Jesús López, quien centró al punto penalti donde un cabezazo del paraguayo Pedro Báez terminó en el 1-0 a favor de los locales.
Posteriormente, el partido fue un concierto de tubos. Al 16, Steven Cárdenas estrella un remate a la base del paral de Manuel Sosa, al 17, fue Yilton Díaz quien probó, pero el resultado fue igual que Cárdenas, pelota al tuvo. Luego, cuando se jugaba el 35, Jorge Aparicio estrellaba un remate al travesaño, y de esta forma los "Leones Amarillos del Occidente" se salvaban de ser goleador al cierre de la primera parte.
El partido en sus primeros 45 minutos terminó con un dominio total del Xelajú sobre Marquense, pero el marcador era corto a lo propuesto por el técnico Amarini Villatoro.
Victoria altense
Para la segunda parte, las situaciones se emparejaron y los visitantes salieron con otra mentalidad y empezaron a adueñarse del esférico, situación que hizo crear jugadas con oportunidades de gol.
Al 49 de juego, Steven Cárdenas comete una falta sobre Brailin De León y el árbitro Mario Escobar no dudó en marcar el penalti. El ejecutor fue Oscar Linton para colocar el empate 1-1 en el estadio Mario Camposeco.
Más adelante, cuando ya se jugaba el 69, Marquense anotaba el 1-2, pero una posición adelantada del uruguayo Diego Casas impedía a la visita adelantarse en el marcador.
Eran momentos malos que pasaba el cuadro quetzalteco, y el nerviosismo empezaba a adueñarse de los asistentes y de los jugadores.
Ataque de Marquense con Diego Casas y Kevin Ruiz en su último intento por frenarlo le comete infracción, y era la segunda amonestación en el partido y por ende su expulsión. Eran más problemas para los "Chivos" que se quedaban solo con 10 jugadores en el campo.
Pero ante dicho problema, Xelajú le dio una bofetada a la historia y contra pronósticos ganó el partido con marcador de 3-1 con dos goles en la recta final con goles de Elmer Cardoza al 86 y Harim Quezada al 90+3.
En el de Cardoza, que fue el 2-1 parcial, fueron expulsado los dos técnicos: Amarini Villatoro y Horacio González. Más adelante habría otro jugador expulsado, se trató de Brailin De León al 90+6.
#Apertura2025 | Así fue el penalti convertido por Oscar Linton para el empate del partido. ? @wgcolloy.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 1, 2025
?Xelajú 1-1 Marquense?
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpREKd3 pic.twitter.com/juOs6Y7QEO