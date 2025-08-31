Resultado Mictlán vs. Municipal, fecha 7 Apertura 2025

En el estadio La Asunción, de Asunción Mita, Jutiapa, el Atlético Mictlán recibió a Municipal en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, una fecha marcada por apoyo dado por Deportivo Malacateco y Cobán Imperial a la Selección Nacional de Guatemala, quienes salieron con la camisola de la "Bicolor" durante los actos protocolarios de sus respectivos partidos.
Y en esa línea de Selección de Guatemala, Municipal viajó a Jutiapa sin sus seleccionados, respetando así lo pactado durante la Asamblea General de Liga Nacional donde los clubes que aportan seleccionados se favorecieron reglamentariamente en temas de extranjeros y la sumatoria de minutos para los de categoría limitada.
Por los "Rojos" no estuvieron presentes Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Rodrigo Saravia y Pedro Altán, quienes sí estuvieron para el partido internacional de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde el "Mimado de la Afición" quedó eliminado.
Cerrado empate
Con un escenario deportivo luciendo sus mejores galas y teniendo uno de sus mejores ingresos desde que retronaron a Liga Nacional, el balón rodó sobre el engramillado del estadio La Asunción, ante el apoyo de cientos y cientos de aficionados mitecos que pedían a gritos un triunfo para los "Conejos".
El partido comenzó muy mal para el técnico mexicano Adrián García Arias, ya que en apenas tres minutos de juego se veía obligado a hacer la primera variante por una lesión. César Madrid abandonó el juego y entró Juan Carlos Escobar.
Al minuto 18, el juego se vio interrumpido de nuevo por un golpe recibido en la nariz por parte del jugador visitante José Carlos Martínez. La hemorragia nasal era tal, que el partido se detuvo por unos minutos, pero más adelante se reincorporaría el "Flaco". El jugador nacional fue amonestado al 27.
Fue hasta el minuto 30 cuando se dio la primera gran emoción en los arcos. Jefry Bantes remató a puerta, y el portero miteco John Acosta hizo una gran atajada para ahogar el grito de gol de los visitantes.
Eddie Hernández fue otro de los jugadores que inquietó el arco miteco en la parte final del primer tiempo.
Para la segunda mitad, los técnicos siguieron experimentando cambios en su armado inicial, pero la ruta del gol no se encontraba y el invitado de la noche no llegaba. El obligado por su condición de local era para Mictlán.
Al final de los 90 minutos, el empate no se rompió y tanto Mictlán como Municipal sumaron su cuarto empate del campeonato, haciendo a estos clubes encabezar la tabla de equipos con más paridades del campeonato, y por ende, han empatado más partidos que ganados.
El "Rojo" es cuarto lugar de la tabla con 13 puntos y queda a 3 unidades del líder Deportivo Mixco, que suma 16 enteros. Por su parte, Mictlán es noveno con 7 puntos y está fuera de los puestos de liguilla.