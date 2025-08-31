Sergio Chumil completa la etapa 9 de la Vuelta a España

Titánica actuación de Sergio Chumil en la novena etapa de la Vuelta a España 2025. El ciclista guatemalteco volvió a dejar huella en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional al culminar la etapa en el puesto 28 con un tiempo de 4:36:08, quedando a 3:58 del ganador, el danés Jonas Vingegaard. Su desempeño lo confirma como uno de los pedalistas latinoamericanos más destacados del pelotón, capaz de sostener el ritmo de figuras de talla mundial.
En la clasificación general, Chumil ocupa el lugar 23 a 8:38 del líder, el noruego Torstein Træen, quien logró conservar el maillot rojo pese a la presión ejercida por Vingegaard. Este resultado no solo refleja el buen nivel físico del guatemalteco, sino también su gran consistencia durante las primeras nueve etapas. Cabe resaltar que el corredor del Burgos Burpellet BH se mantiene como la principal carta de su equipo, que ya sufrió la baja de tres ciclistas debido a un virus que afectó a la concentración.
Chumil tendrá una jornada de descanso
La jornada de descanso programada para este lunes 1 de septiembre en Pamplona llega en el momento preciso para recuperar fuerzas de cara a una segunda semana clave en la lucha por la general. Chumil, consciente de las dificultades venideras, aprovechará este respiro para mantener su estrategia firme, sabiendo que cada pedalazo puede marcar la diferencia en el desempeño final.
El martes 2 de septiembre la competencia se reanudará con la décima etapa, un recorrido de 175,3 kilómetros desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva hasta el alto del Larra-Belagua. Aunque catalogada como etapa llana, el trazado incluye 3.082 metros de desnivel positivo y dos puertos puntuables, con un final en alto que pondrá a prueba a todos los favoritos. El ascenso al Larra-Belagua, de 9,4 km al 6,3%, promete ser el primer gran filtro de la semana y un nuevo escenario donde Sergio Chumil buscará seguir escribiendo páginas doradas para el ciclismo guatemalteco.