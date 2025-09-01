Alexander Isak fichaje más caro en la historia de la Premier

El Liverpool ha sacudido el mercado de fichajes con la incorporación del delantero sueco Alexander Isak, procedente del Newcastle United, en una operación que quedará marcada en la historia del fútbol inglés. El traspaso se cerró en el último día del mercado por la cifra récord de 150 millones de euros (130 millones de libras), lo que convierte a Isak en el fichaje más caro de la Premier League, superando el traspaso de Moisés Caicedo al Chelsea en 2023 por 115 millones de libras. El atacante de 25 años firmó un contrato por seis temporadas, que lo vincula a los reds hasta 2031, y llega con la misión de convertirse en el nuevo referente ofensivo del vigente campeón.
La llegada de Isak a Anfield refleja la enorme ambición de la directiva del Liverpool y del técnico Arne Slot, quienes buscan consolidar al equipo como dominador de la Premier League y candidato firme a la Champions League. Antes de este traspaso, los reds ya habían invertido 339 millones de euros en refuerzos, alcanzando un gasto total de 489 millones de euros durante esta ventana, la más costosa en la historia del club y del fútbol inglés. Con esta cifra, el conjunto de Merseyside se consolida como uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de 2025.
Isak, la apuesta fuerte del Liverpool
Entre las adquisiciones previas destacan las llegadas de Florian Wirtz por 125 millones de euros y Jeremie Frimpong por 40 millones, ambos procedentes del Bayer Leverkusen, además de Milos Kerkez del Bournemouth por 46 millones. También se sumaron Armin Pecsi desde el Puskas AFC, Hugo Ekitike por cerca de 94 millones desde el Eintracht Frankfurt y Giovani Leoni desde el Parma por 31 millones. Cada incorporación ha sido pensada para reforzar distintas áreas del plantel, pero el fichaje de Isak es sin duda la pieza central del nuevo proyecto deportivo.
Con su velocidad, capacidad goleadora y técnica depurada, Alexander Isak llega al Liverpool con la etiqueta de estrella y la presión que implica ser el fichaje más caro de la Premier League. Los aficionados esperan que el sueco se convierta en el sucesor ideal de los históricos delanteros que han dejado huella en Anfield. El reto no será sencillo, pero su fichaje representa un golpe de autoridad del Liverpool en Inglaterra y Europa, confirmando que el club está dispuesto a romper récords con tal de mantener su hegemonía en el fútbol mundial.