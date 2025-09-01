Gabriel Urbina causa furor en las redes sociales

Gabriel Urbina es un portero nicaragüense que se ha convertido en un personaje viral al emular en el terreno de juego, la pasarela que implementó la también nicaragüense Sheynnis Palacios cuando se convirtió en Miss Universo en el 2023.
Gabriel Urbina es un jugador no profesional que participa en ligas amateurs de Nicaragua. Lo hace como portero y práctica futsal, así como futbol 7, además, recientemente estuvo en un evento donde famosos creadores de contenido se midieron en un duelo amistoso donde estaban representantes de El Salvador y Nicaragua.
Y fu justamente ese evento el cual impulsó más a Gabriel Urbina convirtiéndolo en un fenómeno que pasó el fin de semana como un tema de conversación en las redes sociales dado su espectáculo dentro del terreno de juego, donde emuló a su gran inspiración, la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios.
@abimarquez42
ESTA SI NO LA VI VENIR DE URBINA😯. CRACK! @gabrielurbina21 @moysito_corrales #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #gabriel #missnicaragua #nicaragua🇳🇮 #futbol⚽️♬ sonido original - Sheynnis Palacios
Así es su pasarela
Rompiendo cualquier tipo de estereotipos, Gabriel Urbina no solamente es un buen atajador, sino lo hace con mucho estilo, y cada una de sus intervenciones se llenan de movimientos sensuales, bien coordinados, un poco de humor y diversidad; lo que hace enloquecer al público que en su mayoría llegan a observar los partidos de futbol solo para apreciar al portero que también es llamado "La dama del futsal".
Gabriel Urbina remata sus jugadas con poses al mejor estilo de Miss Universo, desafiando las nociones tradicionales de masculinidad en el deporte más popular del continente.
Urbina formó parte de un partido amistoso entre las selecciones de influencers de Nicaragua y de El Salvador este fin de semana, donde destacó otra figura clave en este movimiento el popular salvadoreño Marvin Corrales, más conocido en las redes sociales como Alizon Nicole Corrales o la "Moycito", una chica trans unionense que ha saltado a las redes sociales.
@gabrielurbina21
La euforia de la gente Salvadoreña es otro mate ❤️❤️❤️ #elsalvador #futbol⚽️ #sheynnispalacios #gabrielurbina #nicaragua♬ Airplane Mode - EliemiDabs
Sheynnis Palacios sorprende a Urbina
Luego de que las redes sociales explotarán con la pasarela del influencer nicaragüense Gabriel Urbina, éste se llevó una gran sorpresa, y fue la videollamada de la mujer que lo ha inspirado a ser él dentro del terreno de juego, Sheynnis Palacios.
Mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, Gabriel Urbina compartió el momento en el cual es sorprendido por una videollamada por la misma Sheynnis Palacios, quien lo invita a seguir haciendo la pasarela que la impulsó en el Misss Universo 2023.
Urbina no daba crédito a lo que ocurría y tras unos segundos de mucho nerviosismo, agradeció a Palacios.
"Qué increíble me sentí después de hablar con una de las personas que más admiro", escribió un emocionado Urbina.
@gabrielurbina21
Mi reacción al hablar por primera vez con nuestras Miss Universo 2023 @Sheynnis Palacios ! Después de eso se me quitaron los nervios! Y que honor fue todo eso! Que increíble me sentí después de hablar con unas de las personas que más admiro! #elsalvador #futbol⚽️ #ladamadelfutsal #sheynnispalacios #gabrielurbina♬ sonido original - gabrielurbina21