Pablo Centrone es el nuevo técnico de Deportivo Guastatoya

El Deportivo Guastatoya confirmó a su nuevo estratega que se hará cargo del Torneo Apertura 2025 y se espera culmine con éxito el Clausura 2026. Se trata del estratega argentino Pablo Centrone, extécnico de Xinabajul, club donde tuvo varias polémicas a lo largo de la campaña donde su club perdiese la categoría por temas reglamentarios, pero después avalados por el TAS salvaron la campaña, aunque no les fue posible inscribirse y quedaron desafiliados.
"El Club Deportivo Guastatoya le da la más cordial bienvenida al profesor Pablo Centrone y a su cuerpo técnico, quienes a partir de hoy se suman a la familia pecho amarillo", anunció la institución guastatoyana en sus redes sociales esta tarde.
Añadió: "Confiamos en su experiencia, compromiso y pasión para seguir construyendo la historia de nuestro club y luchar juntos por nuevos triunfos".
Tres técnicos en apenas siete fechas
Tras una pésima campaña 2024-2025, el Deportivo Guastatoya logró salvar la categoría en la parte final del Torneo Clausura 2025 y eso le permitió seguir en el máximo circuito del balompié nacional.
Para la actual campaña, la 2025-2026, Guastatoya se hizo de los servicios de Ariel Sena, el técnico que llenó de gloria deportiva al cuadro guastatoyano, aunque en este nuevo ciclo, los resultados no se le dieron al uruguayo, por lo que fue despedido finalizada la fecha cinco.
En cinco duelos, Sena cosechó cuatro derrotas y un empate, haciendo un punto de 15 disponibles, situación que terminó matando su ciclo en el "Pecho Amarillo".
Para la sexta y séptima fecha, Mike Leonado asumió interinamente la institución y dirigió los encuentros ante Atlético Mictlán y Deportivo Mixco. En esos dos duelos, Leonardo perdió 1-3 en casa ante los "Conejos" y cayó 2-0 en si visita a Mixco. Este día le dieron las gracias.
"El Club Deportivo Guastatoya agradece profundamente al profesor Mike Leonado por el esfuerzo y compromiso demostrados durante su etapa al frente de nuestro equipo. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos que la vida y el futbol le presenten", fue el mensaje de agradecimiento por parte del club con sede en la "Capital de la Amistad".
Pablo Centrone, es el tercer técnico que tendrá el Guastatoya para este Apertura 2025. Actualmente, el "Pecho Amarillo" es último lugar con 1 punto de 21 disponibles. Y es el club que no ha podido ganar en el Apertura 2025.