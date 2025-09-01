 Pablo Centrone es el nuevo técnico de Deportivo Guastatoya
Deportes

Pablo Centrone es el nuevo técnico de Deportivo Guastatoya

El extécnico del Xinabajul ahora dirigirá al "Pecho Amarillo" del Guastatoya, que suma un punto de 21 disputados.

Compartir:
Pablo Centrone, nuevo técnico de Deportivo Guastatoya
Pablo Centrone, nuevo técnico de Deportivo Guastatoya / FOTO: Alex Meoño

El Deportivo Guastatoya confirmó a su nuevo estratega que se hará cargo del Torneo Apertura 2025 y se espera culmine con éxito el Clausura 2026. Se trata del estratega argentino Pablo Centrone, extécnico de Xinabajul, club donde tuvo varias polémicas a lo largo de la campaña donde su club perdiese la categoría por temas reglamentarios, pero después avalados por el TAS salvaron la campaña, aunque no les fue posible inscribirse y quedaron desafiliados.

"El Club Deportivo Guastatoya le da la más cordial bienvenida al profesor Pablo Centrone y a su cuerpo técnico, quienes a partir de hoy se suman a la familia pecho amarillo", anunció la institución guastatoyana en sus redes sociales esta tarde.

Añadió: "Confiamos en su experiencia, compromiso y pasión para seguir construyendo la historia de nuestro club y luchar juntos por nuevos triunfos".

Tres técnicos en apenas siete fechas

Tras una pésima campaña 2024-2025, el Deportivo Guastatoya logró salvar la categoría en la parte final del Torneo Clausura 2025 y eso le permitió seguir en el máximo circuito del balompié nacional.

Para la actual campaña, la 2025-2026, Guastatoya se hizo de los servicios de Ariel Sena, el técnico que llenó de gloria deportiva al cuadro guastatoyano, aunque en este nuevo ciclo, los resultados no se le dieron al uruguayo, por lo que fue despedido finalizada la fecha cinco.

En cinco duelos, Sena cosechó cuatro derrotas y un empate, haciendo un punto de 15 disponibles, situación que terminó matando su ciclo en el "Pecho Amarillo".

Para la sexta y séptima fecha, Mike Leonado asumió interinamente la institución y dirigió los encuentros ante Atlético Mictlán y Deportivo Mixco. En esos dos duelos, Leonardo perdió 1-3 en casa ante los "Conejos" y cayó 2-0 en si visita a Mixco. Este día le dieron las gracias.  

"El Club Deportivo Guastatoya agradece profundamente al profesor Mike Leonado por el esfuerzo y compromiso demostrados durante su etapa al frente de nuestro equipo. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos que la vida y el futbol le presenten", fue el mensaje de agradecimiento por parte del club con sede en la "Capital de la Amistad".

Pablo Centrone, es el tercer técnico que tendrá el Guastatoya para este Apertura 2025. Actualmente, el "Pecho Amarillo" es último lugar con 1 punto de 21 disponibles. Y es el club que no ha podido ganar en el Apertura 2025.

En Portada

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026

10:54 AM, Sep 01
Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionalest
Deportes

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

09:57 AM, Sep 01
Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel mediot
Nacionales

Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio

10:17 AM, Sep 01
Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlánticot
Nacionales

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

09:38 AM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos