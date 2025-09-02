Esta semana comienza una nueva temporada de la NFL

La temporada 2025/26 de la NFL arranca este jueves con una intensa expectativa tras siete meses desde que los Philadelphia Eagles se coronaran campeones del Super Bowl en Nueva Orleans. Los seguidores de la liga miran con atención a una serie de 'quarterbacks' de élite que buscarán destronar a los Eagles, con figuras como Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson y Joe Burrow decididos a conquistar el trofeo Vince Lombardi o consolidar su legado en el caso de los ya campeones. La mezcla de experiencia, juventud y hambre de gloria promete una campaña cargada de emociones y enfrentamientos memorables.
El inicio oficial de la temporada tendrá lugar en el Lincoln Financial Field, donde los Eagles recibirán a los Dallas Cowboys en un clásico divisional que servirá como termómetro para medir sus aspiraciones de repetir el título. Al día siguiente, los Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, saltarán al campo con la intención de vengar la derrota sufrida en el último Super Bowl y retomar el dominio que los ha caracterizado en los últimos años. Mahomes, que acumula ya tres títulos de liga, llega con la determinación de encabezar a su equipo hacia un nuevo ciclo de victorias.
¿Qué depara la nueva temporada de la NFL?
Patrick Mahomes llega tras una temporada en la que lanzó para 3.928 yardas y 26 'touchdowns', consolidándose junto a Travis Kelce como el núcleo de una franquicia que ha sido sinónimo de éxito en los últimos años. Por su parte, 'quarterbacks' como Lamar Jackson y Josh Allen siguen persiguiendo la gloria, habiendo chocado en varias ocasiones contra los Chiefs en su camino hacia el Super Bowl. Jackson, MVP en 2019 y 2023, registró 4.172 yardas y 41 'touchdowns' la temporada pasada, mientras que Allen sumó 3.700 yardas aéreas y 12 anotaciones por tierra, consolidándose como dos de los jugadores más completos de la NFL.
Joe Burrow, líder de los Cincinnati Bengals, aparece como otra amenaza importante, especialmente tras el espectacular cierre de temporada que firmó el equipo, con siete triunfos consecutivos que casi les abren las puertas de los 'playoffs' pese a un inicio complicado. Asimismo, la incorporación de Aaron Rodgers a los Pittsburgh Steelers supone una de las grandes novedades de esta campaña. El veterano de 42 años y cuádruple MVP buscará recuperar protagonismo tras un paso discreto por los New York Jets y liderar a unos Steelers que no logran avanzar significativamente en la postemporada desde 2017.
Otros 'quarterbacks' a seguir incluyen a Brock Purdy, de los San Francisco 49ers, con la motivación extra de disputar un posible Super Bowl en casa, Jared Goff, de los Detroit Lions, y Jordan Love, de los Packers. La nueva temporada de la NFL se perfila como un torneo lleno de historias de revancha, aspiraciones y nuevas promesas, donde cada encuentro contará y cada 'quarterback' tendrá la oportunidad de dejar su huella en la historia del fútbol americano.