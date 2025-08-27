Detalles de Pedida Matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift

El romance entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce continúa siendo tema de conversación mundial, especialmente después de que se conociera un detalle inesperado. Y es que Kelce le pidió matrimonio a la cantante dos semanas antes de hacerlo público, según reveló Ed Kelce, padre del deportista.
La confesión se dio durante una entrevista en la que Ed relató cómo su hijo había planeado una propuesta más elaborada, pero decidió adelantar el momento debido a la impaciencia y emoción de Swift. La pedida de mano ocurrió en el patio de la casa del jugador en Lee’s Summit, Missouri, en un ambiente íntimo y rodeados de flores.
Travis Kelce eligió la sencillez para un momento que se volvió inolvidable. Con un plan aparentemente improvisado, invitó a Taylor a compartir una copa de vino antes de cenar, y fue allí donde ocurrió la propuesta. Según su padre, no hubo público ni cámaras, solo la pareja y la emoción del instante, lo cual hizo del momento algo único.
Minutos después, la noticia fue compartida con sus seres queridos a través de llamadas por FaceTime, tanto con la familia Kelce como con los Swift, quienes celebraron desde la distancia el compromiso. En un acto de tradición y respeto, Travis Kelce había pedido previamente la aprobación de Scott Swift, padre de la cantante, un mes antes de la propuesta.
Más de la romántica pedida de matrimonio a Taylor Swift
Tanto Scott como Ed lo alentaron a no retrasar más el momento y recordaron que lo importante era el gesto, no la fecha ni el lugar. La pareja hizo pública la noticia el pasado 26 de agosto de 2025 con una serie de fotografías compartidas en Instagram.
En ellas se observa a Taylor Swift mostrando un elegante anillo de compromiso con corte Old Mine Brilliant Cut, diseñado especialmente para ella por la joyería Artifex Fine Jewelry.
Con este paso, Swift y Kelce no solo confirmaron la solidez de su relación, sino que también consolidaron uno de los compromisos más mediáticos del año.