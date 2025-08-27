 Detalles de Pedida Matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift
Farándula

Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

Fue Ed Kelce, padre del jugador de la NFL, quien reveló los detalles íntimos de la propuesta.

Compartir:
Travis Kelce y Taylor Swift, Travis Kelce y Taylor Swift
Travis Kelce y Taylor Swift / FOTO: Travis Kelce y Taylor Swift

El romance entre Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce continúa siendo tema de conversación mundial, especialmente después de que se conociera un detalle inesperado. Y es que Kelce le pidió matrimonio a la cantante dos semanas antes de hacerlo público, según reveló Ed Kelce, padre del deportista.

La confesión se dio durante una entrevista en la que Ed relató cómo su hijo había planeado una propuesta más elaborada, pero decidió adelantar el momento debido a la impaciencia y emoción de Swift.  La pedida de mano ocurrió en el patio de la casa del jugador en Lee’s Summit, Missouri, en un ambiente íntimo y rodeados de flores.

Travis Kelce eligió la sencillez para un momento que se volvió inolvidable. Con un plan aparentemente improvisado, invitó a Taylor a compartir una copa de vino antes de cenar, y fue allí donde ocurrió la propuesta.  Según su padre, no hubo público ni cámaras, solo la pareja y la emoción del instante, lo cual hizo del momento algo único.

Minutos después, la noticia fue compartida con sus seres queridos a través de llamadas por FaceTime, tanto con la familia Kelce como con los Swift, quienes celebraron desde la distancia el compromiso. En un acto de tradición y respeto, Travis Kelce había pedido previamente la aprobación de Scott Swift, padre de la cantante, un mes antes de la propuesta.

Más de la romántica pedida de matrimonio a Taylor Swift

Tanto Scott como Ed lo alentaron a no retrasar más el momento y recordaron que lo importante era el gesto, no la fecha ni el lugar. La pareja hizo pública la noticia el pasado 26 de agosto de 2025 con una serie de fotografías compartidas en Instagram.

En ellas se observa a Taylor Swift mostrando un elegante anillo de compromiso con corte Old Mine Brilliant Cut, diseñado especialmente para ella por la joyería Artifex Fine Jewelry.

Roberto Palazuelos revela que pareja de la guatemalteca Flaminia recayó en las adicciones

El actor mexicano Leonardo García, hijo del recordado galán Andrés García, atraviesa una nueva etapa complicada tras una recaída en su lucha contra el alcoholismo.

Con este paso, Swift y Kelce no solo confirmaron la solidez de su relación, sino que también consolidaron uno de los compromisos más mediáticos del año.

En Portada

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollot
Nacionales

Surgen más detalles del caso de posible corrupción en Ministerio de Desarrollo

12:12 PM, Ago 27
Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Así le fue a Sergio Chumil en la contrarreloj por equipos en la Vuelta a España 2025

10:43 AM, Ago 27
Presidente de 48 Cantones: Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la poblaciónt
Nacionales

Presidente de 48 Cantones: "Hay un sistema donde están promoviendo silenciar a la población"

11:53 AM, Ago 27
Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swiftt
Farándula

Revelan íntimos detalles de cómo le pidió matrimonio Travis Kelce a Taylor Swift

10:10 AM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaLiga Nacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos