 Roberto Palazuelos revela recaída de pareja de Flaminia
Farándula

Roberto Palazuelos revela que pareja de la guatemalteca Flaminia recayó en las adicciones

El actor mexicano Leonardo García, hijo del recordado galán Andrés García, atraviesa una nueva etapa complicada tras una recaída en su lucha contra el alcoholismo.

Compartir:
Flaminia-publinews-diciembre-2023.jpg-.jpg,
Flaminia-publinews-diciembre-2023.jpg-.jpg / FOTO:

El actor mexicano Leonardo García, hijo del recordado galán Andrés García,  y novio de Flaminia, atraviesa un difícil momento. Y es que se dice que experimenta una recaída en su lucha contra el alcoholismo, aunque se mantiene firme en su proceso de recuperación.

Lo anterior, según declaraciones hechas recientemente por su amigo de infancia, Roberto Palazuelos. Cabe destacar que, actualmente, Leonardo García sostiene una relación sentimental con la cantante guatemalteca Flaminia.

Durante una grabación del programa "40 y 20", Palazuelos, conocido como "el Diamante Negro", confirmó que Leonardo cayó en recaída hace unos meses.  Aun así, destaca que actualmente el hijo de Andrés García lleva aproximadamente dos meses sobrio.

El vínculo entre ellos es tan estrecho que va más allá de la amistad: sus familias fueron vecinas en la colonia del Valle, y el padre de Palazuelos es padrino de Leonardo, lo que fortaleció aún más su relación. Palazuelos subraya que el alcoholismo debe verse como una enfermedad compleja, que puede afectar a cualquiera y que la recuperación incluye altibajos.

Leonardo García sigue adelante con Flaminia

Con empatía, Palazuelos expresó: "Recayó, pero otra vez está bien... vamos por 60 días bien". También reconoció que más que un amigo, Leonardo es como un hermano, y aseguró que estará siempre presente tanto en los buenos como en los malos momentos.

Leonardo reveló que su recaída fue consecuencia de una profunda depresión, provocada por la muerte de su padre y el desalojo de su departamento. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda por iniciativa propia, ingresando voluntariamente durante seis meses a una clínica especializada.

Alicia Machado confiesa ser la inspiración de “El Problema” de Ricardo Arjona

Uno de los mayores éxitos de Ricardo Arjona, habría nacido de su intenso y complicado romance con la reina de belleza.

Hay que recordar que, durante seis meses, García permaneció internado en una clínica especializada. Lo anterior le permitió iniciar un proceso de recuperación que, aunque marcado por altibajos, continúa vigente.

Durante el fin de semana, Leonardo acompañó a Flaminia y sus hijas a la gala de Premios Estela.

En Portada

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del criment
Nacionales

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del crimen

01:13 PM, Ago 26
Juan Leonel García aclara la polémica con la Selecciónt
Deportes

Juan Leonel García aclara la polémica con la Selección

02:51 PM, Ago 26
Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán) t
Nacionales

Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán)

11:49 AM, Ago 26
Trump propone pena de muerte para asesinos en Washingtont
Internacionales

Trump propone pena de muerte para asesinos en Washington

01:33 PM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos