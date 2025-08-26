Roberto Palazuelos revela recaída de pareja de Flaminia

El actor mexicano Leonardo García, hijo del recordado galán Andrés García, y novio de Flaminia, atraviesa un difícil momento. Y es que se dice que experimenta una recaída en su lucha contra el alcoholismo, aunque se mantiene firme en su proceso de recuperación.
Lo anterior, según declaraciones hechas recientemente por su amigo de infancia, Roberto Palazuelos. Cabe destacar que, actualmente, Leonardo García sostiene una relación sentimental con la cantante guatemalteca Flaminia.
Durante una grabación del programa "40 y 20", Palazuelos, conocido como "el Diamante Negro", confirmó que Leonardo cayó en recaída hace unos meses. Aun así, destaca que actualmente el hijo de Andrés García lleva aproximadamente dos meses sobrio.
El vínculo entre ellos es tan estrecho que va más allá de la amistad: sus familias fueron vecinas en la colonia del Valle, y el padre de Palazuelos es padrino de Leonardo, lo que fortaleció aún más su relación. Palazuelos subraya que el alcoholismo debe verse como una enfermedad compleja, que puede afectar a cualquiera y que la recuperación incluye altibajos.
Leonardo García sigue adelante con Flaminia
Con empatía, Palazuelos expresó: "Recayó, pero otra vez está bien... vamos por 60 días bien". También reconoció que más que un amigo, Leonardo es como un hermano, y aseguró que estará siempre presente tanto en los buenos como en los malos momentos.
Leonardo reveló que su recaída fue consecuencia de una profunda depresión, provocada por la muerte de su padre y el desalojo de su departamento. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda por iniciativa propia, ingresando voluntariamente durante seis meses a una clínica especializada.
Hay que recordar que, durante seis meses, García permaneció internado en una clínica especializada. Lo anterior le permitió iniciar un proceso de recuperación que, aunque marcado por altibajos, continúa vigente.
Durante el fin de semana, Leonardo acompañó a Flaminia y sus hijas a la gala de Premios Estela.