Guillermo Ochoa sabotea su fichaje con un club español

El fallido fichaje de Guillermo "Memo" Ochoa con el Burgos de la Segunda División de España ha dejado una historia insólita que rápidamente se volvió viral. Según reveló el periodista e insider del club, Sergio González Pulgar, el portero mexicano prácticamente desapareció en pleno proceso de negociación, dejando sorprendidos a los directivos españoles que ya daban por hecho su incorporación.
De acuerdo con la versión publicada en redes sociales por González Pulgar, Ochoa había pasado el reconocimiento médico y acudido a las oficinas del club, donde todo estaba listo para la firma del contrato. Sin embargo, en ese momento solicitó modificar un punto del acuerdo, algo que no convenció a la directiva. Minutos después, pidió salir "a por un café" y nunca regresó, dejando los teléfonos sin responder y al Burgos obligado a mover ficha rápidamente para fichar a Jesús, otro guardameta.
Ochoa se queda sin equipo
La primera explicación que circuló sobre este sorpresivo desenlace apunta a que Ochoa no estuvo de acuerdo con ciertos detalles del contrato. Ante la falta de consenso y sin llegar a un acuerdo final, el guardameta habría decidido romper de manera abrupta las negociaciones, generando desconcierto en el club español que ya había generado expectativas por su llegada.
Más allá de la anécdota pintoresca, este episodio complica la carrera de Ochoa, quien actualmente se encuentra sin equipo y cada vez más alejado de la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo. De concretar esa hazaña, el arquero mexicano entraría en la selecta lista de futbolistas que han participado en cinco o más Mundiales, pero con su futuro inmediato en el aire, ese sueño parece estar en riesgo.