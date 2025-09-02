 Ilkay Gündogan es nuevo jugador del Galatasaray
Deportes

Ilkay Gündogan es nuevo jugador del Galatasaray

Ilkay Gündogan se incorpora al Galatasaray por dos temporadas tras dejar al Manchester City, club en el que ya no tenía minutos.

Ilkay Gündogan es nuevo jugador del Galatasaray - Galatasaray
Ilkay Gündogan es nuevo jugador del Galatasaray / FOTO: Galatasaray

Ilkay Gündogan ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Galatasaray, firmando un contrato por dos temporadas tras poner fin a su etapa en el Manchester City. El mediocampista alemán, de 34 años, llega al club turco como un refuerzo de lujo para encarar tanto la liga local como la fase de grupos de la Champions League, donde el conjunto de Estambul busca ser protagonista.

El regreso de Gündogan al Manchester City el pasado verano, luego de su paso por el Barcelona, no resultó como se esperaba. El jugador no disputó minutos en las primeras jornadas de la Premier League 2025-26 y, además, quedó fuera de la convocatoria en el último compromiso de los ‘citizens’. Ante esa situación, el Galatasaray aprovechó la oportunidad para cerrar su fichaje y sumar a un mediocampista de gran experiencia internacional.

Gündogan llega al club que apoyaba de pequeño

A lo largo de ocho exitosas temporadas en Inglaterra, Gündogan se consolidó como una de las piezas más importantes del Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola. En ese periodo conquistó cinco títulos de Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y la ansiada Liga de Campeones de la UEFA, trofeos que lo colocan como uno de los jugadores más laureados de la historia reciente del club inglés.

El acuerdo con el Galatasaray incluye su inscripción para la Champions League, donde existe la posibilidad de un reencuentro emotivo con el Manchester City en la última jornada de la fase de grupos. Para la afición turca, la llegada de Gündogan no solo representa un salto de calidad en el mediocampo, sino también un golpe de autoridad en el mercado de fichajes, confirmando la ambición del club por competir al más alto nivel europeo.

Ilkay Gündogan en su paso por el Manchester City - Archivo

