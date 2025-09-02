 La Premier League fue la liga que más gastó en fichajes
Deportes

La Premier League fue la liga que más gastó en el mercado de fichajes

El Liverpool invirtió cerca de 500 millones de euros en fichajes, una cifra que prácticamente iguala todo el gasto realizado por los clubes de la liga francesa en este mercado de verano

Alexander Isak se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League - Liverpool FC
Alexander Isak se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League / FOTO: Liverpool FC

El mercado de fichajes de este verano ha dejado claro que la Premier League sigue siendo la liga más poderosa en términos económicos. Con un gasto total que supera los 3.500 millones de euros, la competición inglesa se ha situado a años luz del resto de ligas europeas. El movimiento más sonado ha sido el de Alexander Isak, quien pasó del Newcastle al Liverpool por 150 millones, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia de la Premier y el tercero a nivel mundial, solo superado por Neymar y Kylian Mbappé.

El Liverpool ha sido, sin duda, el gran protagonista de esta ventana de transferencias. Además de Isak, los ‘reds’ han cerrado las contrataciones del alemán Florian Wirtz (125 millones) y del francés Hugo Ekitike (95 millones), sumando tres de los fichajes más caros del verano. La inversión total del club inglés ha rondado los 500 millones, gracias también a las llegadas de Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Geovanni Leoni. El Newcastle y el Manchester United también han realizado movimientos importantes, destacando la incorporación del joven Nick Woltemade y los fichajes de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

La Premier League domina en números

En segundo lugar, la Serie A italiana ha tenido un mercado activo, aunque con una estrategia distinta. Más allá de grandes desembolsos, varios equipos han apostado por futbolistas de experiencia contrastada que llegaron sin coste, como Luka Modric al Milan, Kevin de Bruyne al Nápoles y Adrien Rabiot también al club milanista. Estos refuerzos de peso han revitalizado a la liga italiana, que busca mantenerse competitiva en el panorama internacional.

La Bundesliga, por su parte, ha visto salir figuras importantes como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, lo que permitió al Bayer Leverkusen financiar incorporaciones como las de Malik Tillman y Jarrel Quansah.

En España, el Real Madrid ha liderado la inversión con los fichajes de Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, mientras que el Atlético de Madrid y el Villarreal también han protagonizado movimientos relevantes. En contraste, el Barcelona, limitado por sus problemas económicos, solo pudo reforzarse con el meta Joan García, y el Betis sorprendió con la llegada del brasileño Antony.

Finalmente, la Ligue 1 francesa se caracterizó más por las ventas que por el gasto. El PSG, aunque menos activo que en otros años, sumó a Ilya Zabarnyi y Lucas Chevalier, mientras que el Estrasburgo y el Marsella dieron un paso adelante con varias contrataciones, destacando la llegada de Benjamin Pavard. En resumen, el balance del mercado confirma que la Premier sigue dominando con autoridad, mientras que el resto de ligas europeas intentan competir con diferentes estrategias financieras y deportivas.

