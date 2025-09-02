 Lamine Yamal pide que se hable de lo que hace en el campo
Deportes

Lamine Yamal: "De lo que se debe hablar es de lo que hago dentro del campo"

Luis de la Fuente, técnico de España, pidió esta semana a la prensa que se centre en lo que el futbolista hace en los terrenos de juego y no en las polémicas.

Compartir:
Lamine Yamal está concentrado con la Selección de España
Lamine Yamal está concentrado con la Selección de España / FOTO: EFE

El internacional español Lamine Yamal reconoció este lunes que sigue su camino con la "mentalidad" que le ha convertido en estrella, sin atender a noticias de su vida fuera de los terrenos de juego, y agradeció la defensa a ultranza que hizo el seleccionador, Luis de la Fuente, días atrás.

"Estoy muy agradecido, ha sido de las personas que mejor me ha podido defender, con las palabras justas y exactas. De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad", indicó en declaraciones a TVE.

Nicki Nicole festeja su cumpleaños confirmando romance con Lamine Yamal

El futbolista y la cantante ya no se esconden: hicieron oficial su relación en la fiesta de cumpleaños de Nicki Nicole.

Habló Luis de la Fuente

Luis de la Fuente pidió esta semana a la prensa que se centre en lo que el futbolista del Barcelona hace en los terrenos de juego gracias a su profesionalidad y las horas de trabajo fuera y no en polémicas, como su fiesta de cumpleaños o la relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

"Me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho. Tanto para lo bueno como para lo malo sólo escucho a mi circulo, que es el que de verdad sabe lo que importa. Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por algo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí", aseguró.

En opinión de Lamine Yamal, el empate del conjunto azulgrana en Vallecas el pasado domingo (1-1) no afecta al hambre de la plantilla, que sigue intacta: "Lo más difícil es volver a ganar, pero tenemos ganas. Somos una plantilla joven que no venimos de ganar cuatro Ligas seguidas ni dos Champions. Tenemos ganas de más y confianza para volver a ganar".

Vandalizan mural de Lamine Yamal en Barcelona

Por segunda ocasión, el mural dedicado a Lamine Yamal fue vandalizado. Esta vez, se añadieron los siete enanitos como referencia a la fiesta por sus 18 años.

*Información EFE.

En Portada

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo Ct
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Defensa recusa a jueza de Mayor Riesgo "C"

11:17 AM, Sep 02
El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvadort
Deportes

El historial entre las selecciones de Guatemala y El Salvador

11:30 AM, Sep 02
Abogado muere tras ataque armado en zona 1t
Nacionales

Abogado muere tras ataque armado en zona 1

01:03 PM, Sep 02
Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante persecuciónt
Nacionales

Municipalidad indígena de Sololá suspende actividades patrias ante "persecución"

11:10 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos