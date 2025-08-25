Nicki Nicole Cumpleaños Romance con Lamine Yamal Confirmado

Lo que comenzó como especulación pública hoy es una realidad confirmada. La imagen compartida por Lamine Yamal deja claro que su relación con Nicki Nicole atraviesa el mundo del espectáculo para convertirse en una historia real.
El joven talento del FC Barcelona hizo oficial su romance con la cantante argentina durante la celebración del 25 cumpleaños de ella.
La confirmación llegó a través de una romántica fotografía publicada en los stories de Instagram del futbolista.
En la imagen, Lamine y Nicki Nicole aparecen frente a una tarta adornada con pétalos de rosas, globos en forma de corazón y un ramo floral de fondo.
Él la abraza por la cintura mientras ella le toma la mano, acompañando la publicación con emojis de pastel y corazones que hicieron evidente el vínculo sentimental.
Los rumores se originaron en julio, cuando Nicki Nicole fue una de las invitadas destacadas en la fiesta por el 18.º cumpleaños de Lamine.
Desde entonces, se sucedieron diversas señales: él lucía una camiseta personalizada con el nombre de la cantante durante partidos del Barça, y ambos fueron vistos compartiendo una escapada en Mónaco.
Los amores de la cantante
Desde que saltó a la fama en 2019, la artista que ha colaborado con Bizarrap, Emilia, Milo J, Rauw Alejandro y otros más, sin embargo, es el tema amoroso de la rosarina el que siempre la pone entre los titulares.
Nicki Nicole solo ha hecho públicas tres relaciones, todas con un toque mediático, pues se ha relacionado justamente con personas muy famosas.
El primero con el que estuvo la artista fue Ivo Alfredo Thomas Serué, conocido musicalmente como Khea. Esta relación data de 2019, cuando la joven artista estaba a punto de dar el salto a la fama.
Luego de estar con el trapero, la cantante inició un romance con otro colega: Mateo Palacios Corazzina, conocido popularmente como Trueno.
La última pareja pública de Nicki Nicole fue con Hassan Kabande, artista mexicano conocido como Peso Pluma.