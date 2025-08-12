 Filtran Fotos Íntimas de Fati Vázquez, Novia de Lamine Yamal
Farándula

Filtran fotos íntimas de Fati Vázquez, supuesta novia de Lamine Yamal

Según distintos medios, la influencer de 30 años está saliendo con el jugador de 17años y por eso ha sido duramente criticada.

Compartir:
Fati Vázquez, Instagram
Fati Vázquez / FOTO: Instagram

Fati Vázquez es la mujer que se convirtió en una de las personas más buscadas en redes sociales luego de que se revelaran una serie de imágenes en las que aparece junto al futbolista Lamine Yamal.

Ella es una influencer y youtuber española que ha ganado notoriedad en el mundo digital, especialmente en plataformas como YouTube e Instagram. Nació en A Pobra do Caramiñal, Galicia, en 1995.   

Después de toda la polémica, los usuarios comenzaron a buscar un poco más sobre la vida de Fabi Vázquez. 

Entre las publicaciones, la gente encontró videos del youtuber MostopapiTV, quien realizó una entrevista a la amiga del futbolista en una serie de clips titulada ‘HABITOS’.  

Además de encontrar detalles de su vida privada, los usuarios también descubrieron que la hermosa mujer tenía un perfil en el popular sitio OnlyFans.

Pese a que la mujer eliminó la cuenta de la página azul, algunos sujetos revivieron el contenido y ahora es posible verlo en distintos sitios. 

¿Quién es ella?

Fati Vázquez es una reconocida influencer española con más de un millón de seguidores en redes sociales.

Previamente, trabajó como azafata antes de centrarse en el desarrollo de su contenido digital, especializado en deportes, nutrición y vida personal.

Además, Vázquez es conocida por su antiguo perfil en la plataforma OnlyFans y por mantener una imagen pública que mezcla glamour, viajes de lujo y producciones fotográficas "sensuales".

Foto embed
Fati Vázquez - Instagram

En 2020, publicó su autobiografía "Y que vengan a por mí", donde relató su experiencia infantil con la violencia escolar. Su exposición mediática se ha incrementado notablemente tras ser vinculada a Yamal.

Durante la pandemia, Fati se volvió popular por el contenido íntimo que generaba, tanto en solitario como en colaboración con otras creadoras del medio. Ese giro en su carrera le permitió ganar notoriedad y un considerable número de seguidores. 

En Portada

Tribunal ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por caso Hogar Segurot
Nacionales

Tribunal ordena investigar al expresidente Jimmy Morales por caso "Hogar Seguro"

02:52 PM, Ago 12
Pedro Altán regresa a las convocatorias de Municipalt
Deportes

Pedro Altán regresa a las convocatorias de Municipal

04:30 PM, Ago 12
Premios Estela 2025: conoce detalles de este evento que reúne talento nacional e internacional t
Farándula

Premios Estela 2025: conoce detalles de este evento que reúne talento nacional e internacional

04:19 PM, Ago 12
Gobierno de Trump dice que ha arrestado a más de 300 mil indocumentadost
Internacionales

Gobierno de Trump dice que ha arrestado a más de 300 mil indocumentados

02:54 PM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos