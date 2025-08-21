Nicki Nicole y Lamine Yamal: Captados juntos en Barcelona

Desde hace unas semanas circulan rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole, de 24 años, y el futbolista español Lamine Yamal, de 18.
La especulación comenzó a tomar fuerza luego de verse involucrados en salidas con amigos y eventos compartidos, lo que generó gran revuelo entre los fanáticos y usuarios.
Este lunes, la historia sumó un nuevo capítulo: la pareja fue vista en un hotel de Mónaco, y las imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia, lo que avivó aún más los comentarios y especulaciones sobre la relación entre ambos.
Luego Nicki Nicole y Lamine fueron captados haciendo su arribo al aeropuerto privado de Barcelona tras disfrutar de una estancia breve en Mónaco.
Las imágenes que de inmediato se hicieron virales muestra a ambas estrellas acompañadas de algunos amigos en la que sería su segunda aparición pública juntos, esto luego de su viaje a la costa mediterránea de Francia.
Cabe destacar que estos rumores no son recientes. Hace unos días, Nicki Nicole asistió al partido entre el FC Barcelona y el Como de Italia en el Estadi Johan Cruyff, donde fue recibida por el presidente del club, Joan Laporta.
Su presencia en el estadio, sumada a ciertos indicios compartidos en redes sociales, avivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre la cantante y el joven futbolista.
Ex amores
En las últimas horas, una sorpresiva noticia remeció el mundo del espectáculo. Y es que según reveló la prensa internacional, Nicki Nicole estaría iniciando un romance con Lamine Yamal, destacado futbolista del FC Barcelona.
Desde que saltó a la fama en 2019, la artista que ha colaborado con Bizarrap, Emilia, Milo J, Rauw Alejandro y otros más, sin embargo, es el tema amoroso de la rosarina el que siempre la pone entre los titulares.
Nicki Nicole solo ha hecho públicas tres relaciones, todas con un toque mediático, pues se ha relacionado justamente con personas muy famosas.
El primero con el que estuvo la artista fue Ivo Alfredo Thomas Serué, conocido musicalmente como Khea. Esta relación data de 2019, cuando la joven artista estaba a punto de dar el salto a la fama
Luego de estar con el trapero, la cantante inició un romance con otro colega: Mateo Palacios Corazzina, conocido popularmente como Trueno.
La última pareja pública de Nicki Nicole fue con Hassan Kabande, artista mexicano conocido como Peso Pluma.