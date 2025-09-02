 Previa de la fecha 8 del Apertura 2025 de Liga Nacional
Municipal-Mixco, partido destacado de la fecha 8 del Apertura 2025

Este miércoles, la octava jornada la abren Cobán Imperial y Comunicaciones.

Municipal recibe a Mixco este miércoles en el estadio El Trébol
Municipal recibe a Mixco este miércoles en el estadio El Trébol / FOTO: Archivo

Este miércoles 3 de septiembre, con los partidos Cobán Imperial-Comunicaciones y el Municipal-Deportivo Mixco se abre el telón de la octava fecha del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, donde los "Chicharroneros" buscan dar un golpe de autoridad ante el "Mimado de la Afición" en la lucha del liderato de la competencia.

A un día del trascendental partido entre Guatemala-El Salvador, por la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf, la Liga Nacional pone en marcha su octava jornada, y para ello se avala de los nuevos reglamentos de competencia, donde, a pesar de tener más de tres seleccionados, los clubes ya no podrán reprogramar partidos ya que podrán utilizar más casillas de extranjeros.

En ese sentido, Municipal que aporta ocho jugadores a la Selección de Guatemala jugará el miércoles a las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ante Deportivo Mixco, actual líder de la competición mayor de futbol del país.

Este duelo es crucial para ambos, ya que, tanto los capitalinos como mixqueños estarán en la lucha por esa primera posición, pero en el duelo el que parte como favorito es Mixco, que suma cinco triunfos y un empate. Solo ha perdido un partido.

Mixco llega a El Trébol con 16 puntos y una diferencia de gol de +5, por su parte, Municipal cuarto con 13 unidades y diferencia de gol de +3, por lo que un triunfo "Rojo" por diferencia de dos goles le daría al "Escarlata" la primera posición parcialmente a espera de los resultados de Aurora y Antigua.

Cobán Imperial-Comunicaciones

En el otro duelo de la jornada, el "Príncipe Azul" recibe al "Albo" en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz. Este partido será a las 15:00 horas y es un duelo de equipos necesitados.

Los cobaneros buscan ganar su segundo partido de campeonato y salir del incómodo penúltimo lugar. Un triunfo los haría llegar a 9 puntos y superarían por una unidad al Comunicaciones que hoy tiene 8. Así ingresarían a puestos de liguilla.

Por su parte, el equipo de Roberto Hernández quiere encontrar su esencia e intentar escalar posiciones. Actualmente son séptimos con 8 unidades y la victoria de visitante solo les alcanzaría para llegar a la quinta casilla por detrás de Mixco, Aurora, Antigua y Municipal, clubes que se pelean el liderato.

El resto de partidos

  • Sábado 6 de septiembre: Antigua-Guastatoya a las 19:00 horas y Marquense-Mictlán a las 20:00 horas
  • Domingo 7 de septiembre: Aurora-Malacateco a las 11 horas y Achuapa-Xelajú a las 15:00 horas. 

