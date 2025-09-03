Barcelona informa que Alejandro Balde se lesionó

El FC Barcelona ha confirmado este miércoles que Alejandro Balde sufre una "pequeña lesión" en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El joven lateral, que había sido titular en los tres primeros encuentros de LaLiga EA Sports, se lesionó durante la última sesión de entrenamiento de la semana, destinada a los futbolistas que no fueron convocados por sus selecciones. La noticia supone un contratiempo para Hansi Flick, que había confiado en Balde como pieza clave en el esquema defensivo.
En el comunicado oficial, el club azulgrana informó que la evolución de la dolencia será la que determine cuándo podrá volver a los terrenos de juego. No se han establecido plazos de recuperación concretos, lo que deja en incertidumbre su disponibilidad para los próximos compromisos, incluido el duelo del domingo 14 de septiembre frente al Valencia, un partido en el que el Barcelona buscará mantener el ritmo en la parte alta de la clasificación.
Barcelona empieza a sufrir con las lesiones
La baja de Balde se suma a una lista de ausencias que ya genera preocupación en el entorno culé. El mediocampista Pablo Páez Gavira "Gavi" continúa con molestias en la rodilla derecha, mientras que el guardameta Marc-André ter Stegen sigue en proceso de recuperación tras una operación en la zona lumbar. Estas ausencias obligan al técnico alemán a reorganizar su plantel, recurriendo a alternativas tanto en defensa como en el medio campo para mantener el nivel competitivo.
La situación actual pone a prueba la profundidad de la plantilla y la capacidad de reacción del Barcelona en un inicio de temporada exigente. Con Balde fuera de acción de manera indefinida, los focos se centran en jugadores como Gerard Martín o incluso en otros canteranos que podrían tener la oportunidad de sumar minutos. El reto para Flick será encontrar soluciones que permitan al equipo sostener su solidez defensiva y afrontar con garantías los compromisos que se avecinan.